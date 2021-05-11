Hoy marte nueva sesión virtual
Las Heras-, A través del área de prensa del HCD, se conoció el Orden del día, que se tratara en la sesión ordinaria del día 11-05-2021 a las 10:00 hs. del Honorable concejo Deliberante” , donde la forma será de “modalidad virtual”
Los puntos a tratar son:
PUNTO Nº 1: APROBACIÓN DE ACTA Nº 878.-
PUNTO Nº 2: DECRETO MUNICIPAL Nº 028/2021 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2021.-
PUNTO Nº 3: NOTA PRESENTADA POR LA CONCEJAL YAPURA, PARA ELEVAR NOTA Nº 061/2021 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, ENVIADA A LA SECRETARIA DE TIERRAS Y CATASTRO MUNICIPAL. –
PUNTO Nº 4: NOTA PRESENTADA POR LA CONCEJAL YAPURA, PARA SOLICITAR SE ELEVE LA ORDENANZA Nº 901/2005 A COMISIÓN Nº 6 PARA SU ESTUDIO Y TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE. –
PUNTO Nº 5: PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO POR LA CONCEJAL YAPURA, DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL LA APLICACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDAD DE GÉNERO RELATIVAS AL COLECTIVO LGBT, A LOS FINES DE FAVORECER LA PROMOCIÓN, INSERCIÓN Y LA ESTABILIDAD LABORAL.-
PUNTO Nº 6: PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO POR LA ORDENANZA YAPURA, PARA RATIFICAR, EL NOMBRE DEL PRIMER “PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FOMENTO DE LAS HERAS SR. CHARLES, DAVID JUAN”.-
2- FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
PUNTO Nº 7: PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO POR EL CONCEJAL BERNACKI, SOLICITANDO ESTACIONAMIENTO PARA MOTOS Y/O VEHÍCULOS SIMILARES EN LA CIUDAD DE LAS HERAS.-
PUNTO Nº 8: PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO POR EL CONCEJAL MERCADO, PARA SOLICITAR EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE LAS HERAS EL USO DEL SISTEMA AUTOMÁTICO, SEMIAUTOMÁTICO Y/O CUALQUIER OTRO MEDIO TECNOLÓGICO PARA DETECCIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO. –
PUNTO Nº 9: NOTA PRESENTADA POR LA CONCEJAL YAPURA, PARA ELEVAR A SESIÓN ORDINARIA LA RENDICIÓN DEL 3º CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018 CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Y HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE.
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