Indignación. Suspenden las clases en la Esc Esp N7 por falta de Calefacción

Las Heras-, En el dia de ayer, se contactaron un grupo de padres de la Escuela especial n7, para denunciar que las clases se suspenden por falta de calefacción.

Distintas mamas, al igual que Nora, publicaron en redes sociales que; “Una vez más me veo en la obligación como mama de la Escuela Especial N7 de Las Heras Sta. Cruz…hacer el reclamo a las Autoridades Pciales. Sra. Gobernadora, ministra de educación y a todos los que les corresponda pónganse a trabajar para poner en condiciones la escuela.

No les voy a pedir por favor porque es la OBLIGACION que ustedes tienen para eso, y están ahí…Hoy en una reunión los directivos nos informan que suspenden las clases x falta de calefacción!!

¿Que hicieron estos casi dos años que la escuela estuvo cerrada?? Y aclaro que este problema hace años que existe, no es nuevo y ustedes lo saben muy bien.

Otra cosa que indigna más aún, hay una Trafic nueva que no tiene ni un año de uso y ya está fuera de servicios x una falla y por falta de service…

A todo esto hay que sumarle que educación no permite que nadie arregle nada que no sea de Provincia. O sea «no hacen ni dejan hacer» dejen de jugar con nuestros hijos y no vengan a tapar agujeros trayendo cosas usadas y parchando xq esto lo tienen que solucionar en forma definitiva. Está en juego la salud de nuestros hijos…basta de usar la palabra DISCAPACIDAD cuando hay elecciones queremos hechos!…les pido a todos mis contactos x favor COMPARTAN que se haga viral a ver si sienten un poco empatía con los chicos”.