Inquilinos reclamaron frente al CIC Las Heras

Las Heras-, No a los desalojos de los alquileres ninguna familia en la calle.

Ante la fuerte crisis que se agrava por la pandemia y la falta de respuestas a los trabajadores desocupados, ante los reclamos que venimos planteando por trabajo genuino y que se habrán los cupos para la reinserción laboral por un plan de remediación ambiental a cargo de las operadoras, las familias obreras que no tenemos vivienda y alquilamos estamos al borde de quedar en la calle.

Producto del encarecimiento de la tierra para vivir y el abuso inmobiliario que el estado no controla , desde el Polo Obrero nos manifestamos al CIC (Desarrollo Social de la Provincia),ante las autoridades correspondientes, para exigir de manera urgente que se de ayuda social para solventar los gastos de las familias inquilinas ,y se abran los cupos masivamente para la entrega de las tierra fiscal a precios sociales para que ningún trabajador desocupado quede en la calle, y que pueda cumplir con la cuarentena en caso que el virus se torne comunitario.

El decreto 320/20 y art ,del 1 al 5 firmo el estado nacional Alberto F. que se prorrogo hasta fines de enero donde ratifica el no desalojo a los inquilinos y el congelamiento de los precios por inmueble , no son la solución a la crisis habitacional que se torna en todo el territorio nacional y hoy golpea a la ciudad de las Heras y más profundamente por la falta de trabajo genuino. De esta manera queda en evidencia que los decretos del presidente, han sido ninguneado por la patronal, y el estado no controla si no que fomenta más desocupación.

De esta manera nos vamos a seguir organizando y manifestando, para que ninguna familia quede en la calle y el estado garantice planes de vivienda , tierra para vivir .

Y por un plan de remediación ambiental que nos de trabajo genuino a todos los desocupados.

Cuerpo de Delegados Polo Obrero -Las Heras . // (Nota: Noticias Las Heras)