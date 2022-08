Insólito. Habilitan espacio para fumar en el Hospital de Perito Moreno

Regionales-, «Es una falta de consideración hacia todo el personal», fueron las palabras de Lorena Gutiérrez, quien denunció que la circular incumple con la ley antitabaco. En diálogo con Radio Nuevo Día 100.9, la psiquiatra sostuvo que «la idea es brindar charlas, informar y no habilitar espacios para el consumo».,

El Hospital de Perito Moreno quedó envuelto en una polémica durante este fin de semana luego de que sus responsables, doctores Mario Trovatto y Mariana Navarro, emitieron la circular 03/22 en la que se informaba al personal de «un sector para fumadores dentro del patio interno»..

Tras el anuncio, Lorena Gutiérrez, quien se desempeña como psiquiatra de dicho nosocomio, denunció la violación de la ley antitabaco. «Me asesoré porque pensé que quizá era legal, pero no es así”, aseguró.

En comunicación con Radio Nuevo Día 100.9, Gutiérrez indicó que hoy realizó una presentación ante los directores del hospital público con el fin de que reconsideren la habilitación de un espacio exclusiva para fumar, pero «tomaron la postura de que es algo legal».

«Trovatto me dijo que hace 25 años se viene haciendo esa práctica y que nada se puede hacer. Mi idea era colaborar y trabajar con ellos para esto, pero al no tener una respuesta positiva tuve que hacer la denuncia formal», comentó.

La profesional médica advirtió que ese patio interno, al cual se accede por una escalera de la planta alta, se encuentra próximo a la oficina de farmacia, de limpieza y de enfermaría, como así también al comedor. A propósito, afirmó que «ese lugar es usado para desayunar o almorzar y se impregna de humo”.

“Tenemos compañeras de trabajo que están embarazadas y es una falta absoluta de consideración hacia todo el personal”, expresó y agregó: “Me puse en contacto con el Ministerio de Salud y me dijeron que se iban a poner al tanto porque para todos incumple la ley”.

De igual manera, hizo hincapié en que el tabaco se enmarca dentro de una legislación que apunta a promover los espacios libres de humo y el tratamiento gratuito de aquellas personas que padecen un trastorno por consumo.

«Si tenemos personal del hospital que no puede estar sin fumar siete horas porque le urge la necesidad, esa gente ya no es libre y no le podemos habilitar un lugar para eso. La idea es brindar charlas, informar y no habilitar espacios para el consumo», sentenció. (El Diario Nuevo Día)