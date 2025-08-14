Intendente aporto herramientas y elementos de seguridad para alumnos de la Industrial

Las Heras-, Días atrás el intendente Antonio Carambia, recibió a un grupo de padres que colaboran con el Colegio Industrial N°7.

Los mismos habían solicitado herramientas y elementos de seguridad para que los alumnos puedan realizar sus prácticas con normalidad.

Desde el Municipio colaboraron acompañando el esfuerzo de las familias y apostando a una mejor educación para nuestros jóvenes.

Carambia compartió el momento de la reunión y entrega de materiales en sus rede sociales.

