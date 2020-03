Intendente llamo la atención a vecino por tirar basura y le labraran un acta

Las Heras-, El Intendente Carambia público ayer en sus redes sociales lo siguiente; “Hoy recorriendo la ciudad para supervisar la desinfección de los espacios públicos y el control vehicular, me cruzo a un vecino que desde una camioneta tiraba basura en un terrero a 200 metros de su casa, generando así un basural clandestino muy peligroso en el medio de Las Heras.

Le expliqué que eso no podía hacerse, que debía colocar un cesto de basura en la puerta de su casa y esperar el camión recolector de residuos, y que sino para eso está el vertedero municipal.

El hombre me respondió de mala manera y me dijo que el camión no pasaba por su casa, aunque luego comprobamos que ni siquiera tiene un canasto. Informamos debidamente a Ambiente para que le labren un acta.

Cuento esta anécdota para pedir a todos los vecinos que seamos solidarios, que no cuesta nada hacer las cosas bien. La basura no se tira en cualquier parte.

Los camiones recolectores de residuos continúan pasando diariamente incluso durante la cuarentena pero es importante colocar los canastos afuera de sus casas. ¡Cuidemos nuestro lugar! La limpieza la hacemos entre todos.