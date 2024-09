Intendente Zulma Neira piden medidas por el accionar docente

Los Antiguos-, la jefa comunal manifestó lo siguiente a través de un comunicado: “Como es de conocimiento público, quiero expresar mi opinión desde mi lugar. En la mañana de hoy, se presentó un tema en el recinto del HCD de Los Antiguos en relación a mi solicitud a directivos de una institución educativa local de iniciar las acciones correspondientes en respuesta a un incidente ocurrido en las instalaciones. En estos dichos también manifiestan algunos ediles que hago mal uso de poder ante mis funciones como autoridad.

Quiero aclarar que, mi accionar no fue por el bullying recibido en redes sociales lo cual es repudiable de igual manera porque esto genera o incentiva al daño a otros tipos de bullying -a veces es aún peor-. El ejecutar por parte de este docente se debe evitar ya que puede alcanzar a una persona no importa dónde esté o qué se esté haciendo y dar puntapié a incentivar a otros violencia ante cualquier persona. Como docente de la educación pública el deber aparte de educar en los establecimientos a nuestros niños, niñas y adolescentes, es el de ser ejemplo a través de nuestras vidas.

Observo este suceso en el cual en un principio pensé que era un hecho más de ímpetu hacia mi persona, pero esta vez fue diferente porque el medio utilizado para hacer este tipo de publicaciones fue en una institución educativa, a mi parecer, se contrapone con el rol de un docente, ético y moral.

Repudio completamente toda forma de violencia y, en mi opinión, no permitiré que nadie use la excusa de la «libertad de expresión» para ejercer violencia contra nadie. Sepan que estoy muy consciente de mi papel en el ámbito público y que es posible recibir críticas, sin embargo, esto no implica que las críticas sean faltas de respeto e insultos en muchas ocasiones.

Solicito a la reflexión de este educador y le instó que haga públicas sus respectivas disculpas, dejando en claro una vez más que mi persona siempre está dispuesta a un diálogo constructivo.

A través del trabajo que venimos realizando, estos sucesos lo retrasan, queremos construir una sociedad libre de violencia. Trabajamos en la creación de infraestructura para nuestras organizaciones, brindamos capacitación al personal de estas, donde nuestros hijos e hijas asisten diariamente a la educación. Dado que nuestros adolescentes utilizan con frecuencia las redes sociales, es nuestra responsabilidad como adultos dar el ejemplo.

Aprovecho la oportunidad para informarles a los concejales que hicieron uso de la palabra que, si somos responsables de llamar a repudiar no solo se debe hacer solo cuando la conveniencia es partidaria, ya que la violencia no conduce al buen obrar.

Esto nunca más debe ocurrir. Ante todo, ética profesional y respeto institucional.

Intendente Prof. Zulma Neira