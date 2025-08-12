Intendentes y referentes sindicales se reunieron para hablar sobre la Reactivación de la industria

Santa cruz-, En la ciudad de Pico Truncado, representantes de SIPGER, JERARQUICOS y UOCRA se reunieron para avanzar en acciones conjuntas que impulsen la reactivación de la actividad industrial y la generación de empleo.

Un trabajo en unidad para que el crecimiento llegue a cada trabajador y familia de la región.

También como se ve en la imagen, participaron los intendentes de la zona petrolera, como los son los Intendente de Las Heras, Caleta Olivia y Pico Truncado.

