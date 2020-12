La carta de un hombre que denunció maltrato de su Ex: La justicia no es justa.

Las Heras-, Fueron palabras que expuso Cristian, quien compartió fotos y videos del momento en que su ex pareja lleva a su casa con su hija y el novio para increparlo.

“Me tiembla el pulso aún! Escribo y hago esta publicación con la angustia de exponer a mi hija y se me caen las lágrimas. La primera vez que esta mujer ejerció violencia contra mi persona sólo tenía las lesiones y daños materiales . Hoy tengo más que eso. Hoy después de ayer hacer denunciado y haber golpeado todas las puertas de autoridades públicas que deben actuar y me dieron vuelta la cara Me golpean las manos oficiales notificándome de un acta de prohibición de acercamiento donde la victima es ella y yo el denunciado !Cuando anoche la cosa era total mente al revés!”, explicó en una carta Cristian, luego de ser increpado por su ex pareja en su propia casa.

“Hoy consulto por qué es así! Por que cambian las cosas y me responden que Y LEAN CON ATENCIÓN: lamentablemente el sistema civil con respecto a violencia de género está A FAVOR DE LA MUJER A pesar de cualquier injusticia. Con EL SOLO TESTIMONIO FALSO ( EN ESTE CASO ) DE ELLA SE LE HACE CASO A LA MUJER. En cambio el hombre por instrucciones de la cámara bajan la línea que cuando el hombre realiza la denuncia por violencia QUE SE TRATE DE AGOTAR LAS VIAS por que se toma por hecho que el hombre denuncia para tapar sus propias violencia, entonces hay toda una situación de iniquidad en esas cuestiones”, explica en la misiva que se compartió en las redes sociales.

Más tarde deja en claro que “más allá de eso los golpes físicos no duelen las marcas de van !Pero el daño psicológico que pueda llegar a tener mi hija por las manipulaciones que ejerce sobre ella ( cuento con grabaciones). Y actos de violencia sin tomar conciencia de la menor presente!”.

“Jamás le levanté la mano a esta persona y puede hoy INVENTAR lo que quiera ! Pero a las pruebas me remito. Repito me duele en el alma exponer esto pero la justicia no es justa y eso no es novedad!. Exijo que ACTUEN por la menor”, expresa Cristian quien responsabiliza “por el daño y el abandono a las autoridades a cargo que no hacen nada”. (NOTA: TIEMPO SUR)