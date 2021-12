La futbolista Lasherense Camila Alsina, jugara en Defensores de Belgrano

Provinciales-, La deportista de 18 años cumplió su sueño: luego de estar un tiempo en River Plate, optó por ir a probarse al «Defe» de Belgrano y finalmente podrá jugar al fútbol en Buenos Aires. Será en el «Dragón», con la Primera División. Camila se sumarácuando inicie la pretemporada a mitad de enero del 2022.

Fútbol Femenino, la llevó hasta olvidarse de sacar una foto con la camiseta de Defensores de Belgrano (Buenos Aires).

Luego de vestir la camiseta de River Plate durante a inicios del 2020, este mes retornó a las prácticas en el equipo millonario y según palabras de sus entrenadores, le recomendaron intentarlo en un club en el que podía tener otro tipo de posibilidades.

Así fue, Camila, con sus 18 años tomó como positivo este comentario y aprovechó para ir a probarse a Defensores de Belgrano. Allí estuvo dos semanas entrenando con el plantel de Primera División durante la segunda parte del mes de noviembre y hace pocos días se conoció que finalmente, la deportista nacida en Formosa y con formación en San Lorenzo de Perito Moreno quedó en el club de la Ciudad Autónoma.

La futbolista que juega de volante, o de lateral por izquierda, siempre tuvo en mente que abandonar su sueño no era una opción, y que si no se daba en River, la oportunidad iba a aparecer en algún otro club. La ciudad de las puertas abiertas, finalmente le abre una de ellas a la lasherense surgida en el «Cuervo Peritense».

La santacruceña habló con La Opinión Zona Norte y destacó como fue ese período de prueba que tuvo en Defensores: «Estuve entrenando dos semanas, y antes de tener que venirme por el colegio, hablé con el entrenador de la Primera – Javier Guerreiro- y me felicitó. Ahí me confirmó que quedé, que hablará con mi representante por el pase y que me esperan el 14 de enero para el 15 iniciar la pretemporada con el plantel», señaló.

Actualmente, Camila se encuentra vistiendo los colores de su equipo, San Lorenzo, y jugando la liga local. «Estamos esperando a ver cómo nos va la próxima fecha, estoy jugando los últimos partidos con el cuervo». A su vez, la institución que preside Pablo Carrasco le «dará una mano», cuando ella se vaya a Buenos Aires, indicó la futbolista.

Lo que se imagina de Buenos Aires: «No se cómo va a ser, estuve casi dos meses sola y no va a ser lo mismo porque no voy a volver más. Yo se que nada es imposible y con esfuerzo y ganas de jugar a la pelota todo se puede. Allá tenés facilidad para entrenarte, haces semanas de prueba y en todo el tiempo que estuve allá aprendí cosas que no sabía», cerró la nueva jugadora e incorporación de Defensores de Belgrano que se sumará el próximo 15 de enero a la pretemporada con el plantel. (Nota: La Opinión Austral)