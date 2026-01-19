La imagen del ejercito Argentina y Chile en la Cumbre Aconcagua 2026

Internacional-, Desde el Dpto de Comunicación Institucional, correspondiente a la Secretaría General del Ejército, dieron a conocer la fotografia de la cumbre.

Tal como se informó en la gacetilla enviada por el ejercito Arg, se compartio la imagen de la cumbre del cerro Aconcagua, alcanzada este 17 de enero, fecha en la que se conmemora el inicio del Cruce de los Andes.

La fotografía registra el momento en que la cordada binacional del Agrupamiento “Ejército de los Andes” coronó el punto más alto del continente, siguiendo los pasos del Padre de la Patria y renovando el espíritu sanmartiniano que une a los ejércitos de Argentina y Chile.

