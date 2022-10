La Juve se consagró campeón en 5ta. al ganarle un partidazo a Nocheros

Las Heras-, Subsede Las Heras. En la mañana sabatina y a pesar del viento, Juventus y Nocheros protagonizaron un partido electrizante en el Estadio Cristina Uribe. Literal y prácticamente “se mataron a goles” y finalmente JUVENTUS venció 5 a 4 para consagrarse Campeón del Torneo Apertura 2022 en 5ta. División. Subcampeón fue Nocheros , el 3er. Puesto quedó para el Deportivo Las Heras y la 4ta. posición para Halcones.

Un nuevo enfrentamiento entre los mismos rivales derivó en un partido de alto nivel emotivo y de gran nivel.

Las 5tas. divisiones de Juventus y de Nocheros culminaron un torneo de excelencia y ambos merecían por méritos propios el primer título de la temporada.

Pero finalmente la gloria fue para Juventus, que lo empezó ganando desde el inicio y pese a que su rival se recuperó , lo llegó a empatar 4 a 4 en inferioridad numérica en la etapa complementaria , un agónico gol de Catriel Ibarra en el último minuto le dió el título al elenco verde.

No se habían acomodado todavía en la cancha cuando la Juve se puso arriba 1 a 0 aprovechando un comienzo para el olvido del conjunto tricolor.

Iban 5’ de juego recién y César Centuriòn habilitó magistralmente desde la izquierda a Eliel Décima que ingresaba por el medio para que el joven delantero defina con un derechazo potente que venció las manos del arquero y se transformó en el tempranero y no menos sorpresivo 1 a 0 .

Dos minutos más tarde un tiro libre desde la izquierda para Juventus encontró a la defensa de Nocheros todavía dormida, apareció al borde del área chica el goleador del torneo (César Centurión) para definir con un derechazo en la boca del arco que infló la red , señalando el 2 a 0 favorable a la Juve.

Promediado la etapa inicial Nocheros equilibró las acciones y logró el descuento a través de un gol formidable de Kevin Cisterna que desde más de 30 metros despachó un sorpresivo derechazo que superó al arquero Abeijón y se coló por el ángulo superior izquierdo. Golazo infernal para el descuento de Nocheros (1 a 2)

A los 25’ del juego otro disparo desde lejos pero esta vez por un tiro libre desde el sector derecho magistralmente ejecutado por Juanjo González superó la algo tardía reacción del arquero verde y se convirtió en el empate parcial (2 a 2) de lo que ya a esa altura era un partido para el infarto.

Cerca del minuto 30 de la etapa , Juventus logró el 3 a 2 por intermedio de una jugada veloz y punzante de Fernando Paz por el sector izquierdo , que aprovechó otra desatención defensiva del local y definió con precisión ante la salida del arquero. 3 a 2 arriba otra vez Juventus.

No había pasado un minuto del gol de Juventus cuando tras un ataque por izquierda del conjunto tricolor, Olmedo pitó penal una jugada confusa adentro del área de la Juve y Kevin Cisterna lo cambió por gol con un justo remate cruzado de derecha. 3 a 3 y otra vez iguales.

Unos minutos después del empate , Kevin Cisterna cruzó a un rival en el medio de la cancha arrojándose con los dos pies para adelante y el árbitro Olmedo lo expulsó , quedando Nocheros con uno menos.

Si faltaba algo más antes del final de la etapa, Olmedo cobró otro penal esta vez en el área de Nocheros y a favor de Juventus . Luciano Quiliñán con un fuerte derechazo a la izquierda del arquero Vera estableció el 4 a 3 para el final de un primer tiempo a puro gol.

En el complemento Nocheros con uno menos y con la necesidad de lograr el empate hizo que no se notara esa inferioridad numérica y las acciones fueron equilibradas. Y aunque el ritmo de juego no fue el de la etapa inicial, de todos modos Nocheros estuvo a tiro del empate en un par de ocasiones , porque la Juve no fue tan incisivo en ataque .

Cuando se jugaban 28 minutos del complemento y por medio de una jugada que se inició en los pies de Bruno Di Marco llegó el empate parcial. El polifuncional volante tricolor cruzó el círculo central y desde ahí alargó hacia la izquierda para la veloz incursión ofensiva de Rodrigo Miranda . El centrodelantero ingresó al área aprovechando su velocidad y definió con un zurdazo cruzado para igualar el marcador y ponerle incertidumbre a la definición del partido. (4 a 4)

Cuando se había ingresado al último minuto de juego y los penales parecían ser el destino inexorable del partido por la entrega de ambos equipos , un tiro de esquina desde la derecha favorable a Juventus generó un par de rebotes adentro del área, la pelota quedó a merced del recién ingresado Catriel Ibarra que con un zurdazo al segundo palo no muy potente pero preciso y esquinado dejó sin chances a Santiago Vera estableciendo el 5 a 4 definitivo que le valió el título a un Juventus que sufrió más de la cuenta pero pudo festejar al final un torneo jugado en forma brillante .

SINTESIS DEL PARTIDO:

DEPORTIVO JUVENTUS (5) Juan Abeijón, Mateo Benavidez, Luciano Quiliñan, Eliel Décima, Fernando Paz, Catriel Ibarra Maldonado, Rodrigo Carrasco, Máximo Reales, Maicol Mora, Dylan Espinoza, Lucas Albornoz, César Centurión, Lautaro Garay, Sebastián Maldonado , Germán Yung, Carlos Salazar , Santiago Aldauc. DT: Héctor Moreira

DEPORTIVO NOCHEROS (4) : Santiago Vera, Leonardo Muñoz, Maximiliano Saucedo, Lucas Núñez, Kevin Cisterna, Gustavo Nache, Santiago Paz, Bruno Di Marco, Rodrigo Miranda, Brandon Torres, Santiago González, Tiziano Rivera, Rodrigo Alvarado, Juan José González, Luca Martínez . DT: Martín García Paz

GOLES: Eliel Décima, César Centurión, Luciano Quiliñán, Fernando Paz y Catriel Ibarra (Juventus) Kevin Cisterna -2-, Rodrigo Miranda y Juan José González (Nocheros)

Expulsado: Kevin Cisterna (Nocheros)

ARBITRO: Gabriel Olmedo ASISTENTES: Ferril –Morales

5TA DIVISION – POSICIONES FINALES

CAMPEON: JUVENTUS

SUBCAMPEON: NOCHEROS

3º PUESTO : DEPORTIVO LAS HERAS

4º PUESTO: DEPORTIVO HALCONES

GOLEADOR: CESAR CENTURION (JUVENTUS)

VALLA MENOS VENCIDA: DEPORTIVO LAS HERAS

🟣FUENTE: «SOLO DEPORTES LAS HERAS»

«SIEMPRE HAY ALGO MÁS PARA CONTAR #TERCERTIEMPO!!!