La Secretaría de Desarrollo Social y Salud cita a más de 50 personas
Las Heras-, La Municipalidad de Las Heras y a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, citan para hoy jueves 15 de abril, en sus oficinas (Antiguos Pobladores y Alem) en el horario de 8:30 a 13:00, cita a las siguientes personas:
ABEIRO, JAVIER ISIDRO
AGUILAR, DARIO SANTIAGO
ALAN, MICAELA EVELYN
ALAN, JESSICA PAOLA
ALFARO, MARIA DE LOS ANGELES
ASMUT, MIRIAM ELENA
BOGADO, MELQUÍADES BIBIANA
CARRIZO, DANIEL FERNANDO
CARRIZO, FATIMA DANIELA
CEBALLOS, EMILIO RODOLFO
CHURA, NICOLAS JUAN GABRIEL
CONTRERAS, LUCERO ARACELI
CORREA, SILVIA VALENTINA
DIAZ, BELEN ALEJANDRA
DIAZ, JOSE MAXIMILIANO
ENRIQUE, LEANDRO AGUSTÍN
FLORES, SERGIO ANDRES
FRANCO, ERIK XAVIER
GONZÁLEZ, MARIA LUZ MILAGRO
HERNANDEZ, RICARDO JAVIER
HERNANDEZ OJEDA, MIGUEL ÁNGEL
LABADO, MATIAS EDUARDO
LARENA, WALTER SEBASTIÁN
LEDESMA, NORMA BEATRIZ
LEUQUEN, RODRIGO ANDRES
LOPEZ, JORGE BRAIAN EMANUEL
LÓPEZ, LUIS ALBERTO
LUCERO, ELIANA DAMARIS
MORA, MAURICIO ALEJANDRO
MORALES, JUAN ALBERTO
MOYANO, JOHANA CELESTE
ÑANCUFIL, FLORENCIA MICAELA
ÑANCUFIL GARCIA, JAVIER NAHUEL
PADILLA, FRANCO MÁXIMO
PAINE, ANTONELLA MARLEN
PEDRAZA, RAMON ISMAEL
PEÑA, VALERIA GRISELDA
PERALTA, MIRNA DALILA
PERALTA, ANGELA MABEL
PINTUEQUE, MAXIMILIANO EZEQUIEL
PUEBLA, NATANAEL GABRIEL ERNESTO
PUEBLA CHAVEZ, TALIA LEA BEATRIZ
RAILEF, ALEJANDRA PATRICIA
REALES, CINTIA MELANI VANESA
RIOS, NOEMÍ RAMONA
RIVERA, JOSE EVARISTO
RIVERO, WALTER AGUSTÍN
ROSALES, MATÍAS EZEQUIEL
RUIZ DIAZ, CAROLINA DEL ROCIO
RUIZ DIAZ, RAUL ALFREDO
SALAZAR, GABRIEL OMAR
SALVATIERRA, GRISELDA ROSANA
SANCHEZ, JUAN MANUEL
TERUELO, ROBERTO ANDRES
TOMES, MARIA FERNANDA
Los motivos a su presentación, se le darán a conocer.
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