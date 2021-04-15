PolíticaSociedad

La Secretaría de Desarrollo Social y Salud cita a más de 50 personas

15 Abr 2021 Periodico Las Heras
0 0 89 0

Las Heras-, La Municipalidad de Las Heras y a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, citan para hoy jueves 15 de abril, en sus oficinas (Antiguos Pobladores y Alem) en el horario de 8:30 a 13:00, cita a las siguientes personas:

ABEIRO, JAVIER ISIDRO

AGUILAR, DARIO SANTIAGO

ALAN, MICAELA EVELYN

ALAN, JESSICA PAOLA

ALFARO, MARIA DE LOS ANGELES

ASMUT, MIRIAM ELENA

BOGADO, MELQUÍADES BIBIANA

CARRIZO, DANIEL FERNANDO

CARRIZO, FATIMA DANIELA

CEBALLOS, EMILIO RODOLFO

CHURA, NICOLAS JUAN GABRIEL

CONTRERAS,  LUCERO ARACELI

CORREA, SILVIA VALENTINA

DIAZ, BELEN ALEJANDRA

DIAZ, JOSE MAXIMILIANO

ENRIQUE, LEANDRO AGUSTÍN

FLORES, SERGIO ANDRES

FRANCO, ERIK XAVIER

GONZÁLEZ, MARIA LUZ MILAGRO

HERNANDEZ, RICARDO JAVIER

HERNANDEZ OJEDA, MIGUEL ÁNGEL

LABADO, MATIAS EDUARDO

LARENA, WALTER SEBASTIÁN

LEDESMA, NORMA BEATRIZ

LEUQUEN, RODRIGO ANDRES

LOPEZ, JORGE BRAIAN EMANUEL

LÓPEZ, LUIS ALBERTO

LUCERO, ELIANA DAMARIS

MORA, MAURICIO ALEJANDRO

MORALES, JUAN ALBERTO

MOYANO, JOHANA CELESTE

ÑANCUFIL, FLORENCIA MICAELA

ÑANCUFIL GARCIA, JAVIER NAHUEL

PADILLA, FRANCO MÁXIMO

PAINE, ANTONELLA MARLEN

PEDRAZA, RAMON ISMAEL

PEÑA, VALERIA GRISELDA

PERALTA, MIRNA DALILA

PERALTA, ANGELA MABEL

PINTUEQUE, MAXIMILIANO EZEQUIEL

PUEBLA, NATANAEL GABRIEL ERNESTO

PUEBLA CHAVEZ, TALIA LEA BEATRIZ

RAILEF, ALEJANDRA PATRICIA

REALES, CINTIA MELANI VANESA

RIOS, NOEMÍ RAMONA

RIVERA, JOSE EVARISTO

RIVERO, WALTER AGUSTÍN

ROSALES, MATÍAS EZEQUIEL

RUIZ DIAZ, CAROLINA DEL ROCIO

RUIZ DIAZ, RAUL ALFREDO

SALAZAR, GABRIEL OMAR

SALVATIERRA, GRISELDA ROSANA

SANCHEZ, JUAN MANUEL

TERUELO, ROBERTO ANDRES

TOMES, MARIA FERNANDA

Los motivos a su presentación, se le darán a conocer.

Tags:
Previous post

Este jueves 15 de abril 2021 se realizará una nueva sesión

Next post

ALERTA. Petroleros inicio un paro general

You Might Also Like

ALERTA. Petroleros inicio un paro general

15 abril, 2021
0

Este jueves 15 de abril 2021 se realizará una nueva sesión

15 abril, 2021
0

Se conoció el resultado de la autopsia de Rodrigo Curaqueo

15 abril, 2021
0

En BS AS cayó Mena, uno de los fugados de la Alcaidía de P. Truncado

15 abril, 2021
0

No Comment

Deja un comentario