La unica mujer detenida quedo en libertad en el caso Brian Bustos

Las Heras., se dio a conocer que le dictaron sobreseimiento por falta de merito a la unica mujer detenidad en el hecho y rapidamente recupero sy libertad.

En los hechos acontecidos el lunes 12 de agosto de 2024, donde Brian Patricio Bustos perdiera la vida en el hospital, luego de recibir varias heridas producida por un arma punzo cortante cerca de la media noche y en un rápido accionar policial en las primeras horas del día 13 se detuvo a una mujer de 42 años por aquel entonces y luego se realizó un allanamiento en una vivienda de la calle Ramos Mejia para detener a dos personas masculinas relacionadas al hecho, la unica mujer detenida recupero su libertad.

El día 08 de octubre del 2025, la justicia de la provincia de Santa Cruz mediante cedula notifico que la ciudadana María Fernanda Díaz, quedaba sobreseída por falta de mérito en la causa Esteban, Mauricio Rubén S/ HOMICIDIO CALIFICADO, 40221/24-E, que se instruye en el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1de Las Heras y ordenando su inmediata liberación.

Esta situación saca de escena a la femenina que era investigada, pero está obligada a concurrir en carácter de testigo el día que se realize la ventilación de los hechos investigados en un Juicio Oral y Público, con fecha y lugar a determinar.

Por otro lado, se pudo saber que por la causa que tuvo como víctima fatal a Brian Patricio Bustos, los dos masculinos detenidos aún siguen siendo investigados y sospechados del hecho y llegaran detenidos al juicio donde en la ventilación de los hechos se podrá acreditar el autor material de los hechos.

