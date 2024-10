Las provincias perderían 5.000 millones de dólares en el presupuesto 2025:

Santa Cruz-, Preocupación extrema en los gobernadores // Los números de septiembre volvieron a mostrar una caída en los Recursos de Origen Nacional (RON) transferidos a las provincias, que retrocedieron en promedio un 2% en términos reales. Las principales causas de esta caída incluyen la contracción de la actividad económica y el consumo, lo que afectó directamente la recaudación del IVA, que bajó un 15,5%, y del Impuesto a las Ganancias, que disminuyó un 13%.

En las provincias todas las jurisdicciones sufrieron retrocesos en las transferencias nacionales por coparticipación, con descensos que oscilaron entre el 10% y el 15% en septiembre.

Esta drástica caída hizo que los gobernadores de todos los colores políticos del país se mostrarán muy preocupados por el futuro administrativo de las provincias, debido a que más de un 50% de los recursos provinciales corresponden a ingresos a copas nacionales.

¿Qué dijeron los Gobernadores?

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, señaló: «Tenemos que entender que el ajuste llega a todos, llega a las tarifas. Nosotros tratamos de frenar el tarifazo de gas con Camuzzi, no se frenó y así van a seguir con todas las tarifas. Siguen con la quita del subsidio a los combustibles para el transporte público, para el gas, para la energía eléctrica, para los pasajes aéreos. Es un golpe muy duro». Ejemplificó el primer mandatario de la provincia más Austral.

En Río Negro la situación no está nada fácil e inició una semana caótica sin clases por paro y protesta docente. «Es un ajuste fuertísimo, tremendo. Nos equivocamos si creemos que va a cambiar, vamos a una gran crisis. Mientras que a las provincias la comunidad nos exige siempre lo mismo, la salud, la educación, la seguridad, todo», resaltó el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck en base a la realidad que está viviendo su provincia.

En Santa Cruz , el gobernador Claudio Vidal se maneja con cautela. La baja del 15% de recaudación en el mes septiembre y el sobrio panorama de ajuste del presupuesto 2025 lo obliga a maximizar la responsabilidad en la utilización de los recursos. «En el último mes a la provincia ingresó menos dinero por la caída en regalías petroleras por 7 mil millones de pesos y de las mineras por 1.800 millones de pesos, resaltando además que ingresó menos en todo concepto, porque está todo parado.

“En este contexto, tenemos que ser responsables. Todos los gobernadores estamos viviendo momentos complicados, no importa el color político. No es hora de una oposición sangrienta», dijo Vidal haciendo claras referencias a las declaraciones del diputado Daniel Peralta en relación a parte de su sector político.

«Hay conductas que parecieran que buscan en todo momento desestabilizar la paz social de Santa Cruz, y eso no es lo que reclaman los santacruceños. Se necesita una oposición que quiera construir, que esté a la altura de las circunstancias actuales. Para lo demás ya vendrán tiempos electorales, hoy es tiempo de trabajo, de solucionar los problemas de la gente de manera real, como la de invertir en educación”, expresó Vidal. En ese sentido, agregó: «Sinceramente les digo, la tribuna puede esperar, para nosotros la arenga hoy no es prioridad. La prioridad es sacar la provincia adelante y vamos a trabajar en ese camino aunque haya algunos a los que no les guste”.

Tiempo de espera

Se vienen semanas de mucho diálogo entre las provincias y el gobierno nacional, que se tendrá que resolver rápido, ya que todas las provincias deben avanzar en paritarias, en ejecución de obras y un sin fin actos de gobierno qué por la frágil situación, entraron en una especie de punto muerto hasta que se aclare el complicado panorama nacional.