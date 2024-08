Leguizamón: Es vergonzoso que Pablo González en su análisis político culpe a los docentes

Santa Cruz-, El actual vicegobernador de Santa Cruz apuntó contra las polémicas declaraciones que vertió su antecesor y ex presidente de YPF, Pablo González, en diferentes medios de comunicación.

«Algunos han pasado por casi todos los cargos provinciales y nacionales durante estos 30 años y lo único que tienen para decir es que Santa Cruz es un desastre. Y la verdad que sí, así la dejaron, la heredamos destruida, sin producción, con el Estado sobrepoblado, sin infraestructura básica, sin clases, culpa de la política aplicada en los últimos años en la que se robaron hasta la educación de nuestros hijos y nietos; lo que quiere decir que intentaron tristemente dejarnos sin futuro a los santacruceños», subrayó Leguizamón.

En cuanto a las críticas hacia los docentes por parte de González, quien sostuvo que en su época como parte del Gobierno Provincial por cualquier motivo iban al paro y no había clases; Leguizamón resaltó: «El análisis que hace González es muy simplista, echándole la culpa a los docentes por la falta de clases, cuando en la gestión de la ex gobernadora Alicia Kirchner se los trató como enemigos, se los persiguió, se les pagó mal, no se invirtió en infraestructura escolar, no se los escuchó, y se les mintió, generando un espiral del silencio de miedo a quienes querían mostrar la verdadera cara de la educación derrumbada, en la Santa Cruz de más de 30 años de kirchnerismo».

Para finalizar el vicegobernador recordó que han solo pasado 8 meses de gobierno y que la gestión se terminará acomodando: «En 8 meses no pueden pretender que hagamos magia: la magia no existe. Nos encontramos con un Estado corrompido y viciado, que llevará su tiempo acomodar. Sabemos que hay mucha ansiedad y expectativa, pero el contexto nos obliga a maximizar recursos en lugares en los que antes no se ponía un peso, y lo hacemos convencidos, como en el caso de la educación, porque necesitamos una Santa Cruz con futuro, y la única forma de lograrlo es preparando a nuestros jóvenes para lo que viene».

Por último, agregó: «Por ello no nos preocupan este tipo de críticas de aquellos que mientras gobernaban hacían negocios millonarios con los recursos del pueblo. Sabemos cuál es el camino y lo caminaremos hasta el final, sin importar que piedras nos pongan en él», cerró el actual vicegobernador, convencido de que el primer y principal camino es invertir los recursos de la provincia en la educación.