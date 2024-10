Liberaron a uno de los detenidos en el caso Bustos

Las Heras-, En el día de ayer recupero la libertad una de las personas detenidas, investigados en la muerte de Braian Bustos.

Este mediodía el Juez de Recurso Dr Carlos Borgen, le otorgó la inmediata libertad a la Sra Fernanda Diaz , quien estaba detenida junto a Esteban y Alvez Chavez en una causa de Homicidio Calificado por el concurso de ser premeditado por más de dos personas.

En su resolución el Juez de recursos dice , revocar la prisión preventiva sobre Diaz Fernanda y decreta sobre esta última la falta de mérito por la imputación que pesaba sobre ella, además le ordena a Diaz a tener que cumplir algunas medidas como por ejemplo no mantener contacto ni físico ni telefónico ni usando las redes con la familia de la víctima, no mantener contacto ni física, ni telefónica ni usando las redes con Esteban y Alvez Chavez , de no ausentarse sin autorización de la Provincia de Santa Cruz, y de presentarse periódicamente al juzgado de Instrucción a firmar el acta de residencia en nuestra ciudad .

❇️❇️ Del lado de la víctima se preguntan ❇️❇️

Si se toma en cuenta la causa donde aparentemente se desprendería qué el paraguayo y el gitano no sabrían donde vivía el polaquito Bustos , Como llegaron?

Si la Sra Diaz Fernanda, mientras Esteban estaba detenido, habría mantenido una relación sentimental con Braian Bustos, podría haber sido ella la que condujo a Esteban y a Alvez Chavez hasta el domicilio de la calle Chalten ?

A los allegados a Bustos les surgen muchas dudas sin respuesta en torno a la liberación de una de los detenidos en este Homicidio aún sin resolver, en virtud a la expectativa de pena que existe de ser encontrados culpables de la muerte del Polaquito Bustos.

El homicidio de Polaquito Bustos habrá sido por una deuda económica o un ajuste de cuentas Sentimental ?