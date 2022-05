Llega el torneo de ajedrez «Dr. Pedro Prpic» 2da edición

Las Heras-, La Secretaria de Deportes de la Municipalidad de Las Heras comunica que el día sábado 04 de junio del corriente, se llevará a cabo la segunda Edición del Torneo de Ajedrez denominado «Pedro Prpic»..

El mismo se realizará en instalaciones del Complejo «11 de Julio” en el horario de 10:00 a 16:00 horas..

Las categorías que participaran son: sub 8, sub 12, sub 16, Mayores «A» y «B» (mixto).

Recibiremos competidores de las localidades vecinas de Los Antiguos y Perito Moreno.

Organiza: Profesor de Ajedrez Murphy Damián y la Secretaría de Deportes.

