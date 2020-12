Llegó el camión y se comenzaron con los testeos

Provinciales-, El referente principal del gremio petrolero Claudio Vidal, manifestó lo siguiente a través de su cuenta: «Quiero contarles que fui el primero en hisoparme con uno de los 10.000 test PCR isotérmica (NEOKIT Covid-19) que el Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz puso a disposición de todos los santacruceños.

De esta manera dimos comienzo oficialmente a los testeos que desde hace más de dos meses buscamos realizar. Es un hecho muy importante para la salud pública de toda provincia. El “Camión Sanitario” cuenta con consultorios médicos, sala de audiometría, sala de radiología, laboratorio móvil, y cada área está equipada con aparatología de última generación.

Ayer mantuvimos reuniones con los COE municipales, con los directores de Hospitales municipales para plantear un esquema de trabajo que permita cubrir de la mejor manera el territorio. También estuve en contacto con los intendentes para atender sus necesidades.

Comenzamos en la localidad de Pico Truncado, pero vamos a cubrir la demanda que necesitan diferentes ciudades de la provincia. El sábado el camión va a estar en Las Heras, y la próxima semana continuarán los testeos en Caleta Olivia. La intención es detectar la mayor cantidad de casos positivos de coronavirus, diagnosticando síntomas que nos permitan anticiparnos y así salvar vidas.

Desde que se declaró el aislamiento social en la Argentina venimos realizando un trabajo sin descanso en el cuidado de la familia petrolera, pero también de la sociedad en general. Realizamos controles sanitarios, pruebas, seguimientos, tratamientos de pacientes. Y por fin llegó el laboratorio móvil, con los miles de test.

El futuro es positivo. Sigamos cuidándonos entre todos, no me voy a cansar de insistir en que la pandemia no terminó, hay que seguir manteniendo los protocolos.