Los candidatos de Fuerza Santacruceña

Santa Cruz-, El kirchnerismo apuesta a retener la banca que pone en juego a través de la figura del cura militante Juan Carlos Molina. Molina fue titular del Sedronar en la presidencia de Cristina Kirchner y en ese rol abogó por la liberación total del consumo de drogas. Encabeza la Fundación Valdocco y protagonizó un fuerte cruce con el oficialismo provincial por la designación de cargos en las escuelas que gestiona la Fundación. Lo secunda Moira Lanesan, actual secretaria de Comercio del Municipio de Río Gallegos. Y en tercer lugar propone al abogado de Caleta Olivia, Amadeo Figueroa.

(Nota: Al Sur Noticias)

