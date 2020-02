Luego de la golpiza, Santiago sólo quiere volver a trabajar y ayudar a su familia

Las Heras-, Santiago Farfán, una de las víctimas de la brutal golpiza el pasado 1º de enero, convive con un coágulo en el pómulo y ocho puntos en la cabeza. En su familia son nueve integrantes. Reemplazó a su padrastro en una empresa petrolera y espera retornar a sus labores porque «no alcanza». Trajo a su padre desde Salta.

Desde el 1º de enero Santiago Farfán debió convivir con la realización de estudiosmédicos -el último una resonancia la semana pasada en Caleta Olivia, cuyo resultado estará hoy-, 23 puntos en la cabeza, de los cuales ahora le quedan ocho, y un coágulo en el pómulo.

Junto a Elías Vidal fue una de las víctimas del brutal ataque en manos de cinco jóvenes, todos individualizados y ya liberados, salvo quien apuñaló a Elías, en el inicio del 2020 en el camping de Las Heras. («Eran más los que me golpearon sólo que estos cinco que eran los más conocidos», aclaró).

La violencia comenzó cuando Santiago iba camino al baño del camping junto a una amiga y un auto, en donde a bordo estaban los acusados de lesiones graves agravadas, dio marcha atrás y casi la atropella.

«Me dijeron que podía perder el ojo pero cuando me dijeron que estaba todo bien, mucha importancia no le di», indicó.

TRABAJAR

Pero la mayor preocupación de Santiago no es el avance la causa contra sus agresores, sino volver a trabajar. Cada día es un descuento en su salario. Desde hace dos años reemplaza a su padrastro en AESA como mecánico preventivo y correctivo de los balancines en la base y recorriendo los pozos petroleros. Su padrastro tuvo problemas de columna y cinco hernias.

En su familia son siete integrantes.

«Somos muchos en mi casa y estar ´de boleta´ (con parte médico)… Es como que me descuentan mucho», advirtió.

NO ALCANZA

«No alcanza mucho», remarcó, así que los ingresos son fundamentales porque Santiago trajo además a su padre desde Salta en abril del año pasado, quien ahora vive con su hermano en un departamento. La familia extendida, alcanza a nueve.

«Tenía problemas con el alcohol y estaba solo allá. Lo traje por mis hermanos, yo mucho trato con mi padre no tenía. No iba de vacaciones a Salta ni nada, me quedaba acá», aclaró.

Al mismo tiempo espera construir su casa en un terreno que espera ser adjudicado por parte del Municipio.

«No soy mucho de hacerme problema. Lo único que quiero es volver a trabajar. Volver a hacer lo que hacía antes. Si los meten presos, mejor, pero no es lo que me interesa. Si quedan sueltos, espero que no molesten más, nada más».

LA CAUSA

De los cinco detenidos, cuatro fueron procesados por el juez subrogante Guillermo Ghio por el delito de Lesiones Graves Agravadas y Lesiones Leves Agravadas, en concurso real entre sí, fueron liberados por el Juez de Recursos de Caleta Olivia. Solo quedó detenido –lo está desde el 6 de enero- Exequiel Diestes, acusado de Homicidio Simple en Grado de Tentativa.

Cada uno de los cinco procesados tuvo su grado de responsabilidad de acuerdo al Juez.

En el caso de Matías Ezequiel Rébora y Nadia Soledad Pardo marcó que junto a Agustín Fernando Melín, Exequiel González y la menor de 17 años “agredieron físicamente a Walter Santiago Farfán”.

“En lo que respecta a la agravante contenida en el Art. 92 he de decir que es aplicable en el sub lite en función del inc. 6º del Art. 80, toda vez que ha quedado por demás demostrado en autos que la agresión física hacia la persona de Farfán fue cometida por al menos cinco personas, es decir, que se supera holgadamente el mínimo de personas requerido por dicha figura”, detalló.

Todos fueron procesados, embargados y con prisión preventiva, ya que el Juez consideró que los imputados “podrían intentar sustraerse de la acción de la Justicia o entorpecer la investigación, pues restan aún importantes pruebas por producir y esta situación de detención a todas luces guarda sustento en el principio constitucional consagrado en el Art. 18 de la CN que alude a que la libertad de un individuo puede restringirse por orden escrita emanada de autoridad competente”. (Nota: tiempo Sur)