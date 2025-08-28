Mate literario en el dia del lector- 24 de agosto

Las Heras-, Desde el municipio informaron que desde “El Mate Literario” celebran este día tan especial recordando el natalicio de Jorge Luis Borges.

Los protagonistas fueron los libros: cada lector trajo el suyo, y con ellos llegaron autores, personajes, memorias y emociones.

Hablaron del amor por la lectura, de la magia del papel que late en cada página y compartimos también nuestras propias poesías. Fue un encuentro donde las palabras nos unieron.

Desde la municipalidad quieren saludar a todos los que forman parte del Mate y agradecerles por apostar siempre a la lectura, y al arte que nace en nuestra comunidad.

Leer es abrir puertas… y juntos seguimos abriendo mundos. ✨

