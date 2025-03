Matías Treppo: “Me quieren vincular con un espacio político que destruyó Santa Cruz”

Perito Moreno-, En el día de la fecha circuló en redes sociales una imagen en la que se leía que el intendente de Perito Moreno, Matías Treppo, se uniría al equipo del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

Noticia falsa

Inmediatamente, Treppo desmintió la información a través de sus redes sociales y la calificó como una «fake news» que solo busca desprestigiar, confundir y mentir. «Utilizaron una imagen que había tomado el equipo de comunicación de Grasso durante una charla que tuvimos cuando él visitó la región para participar en el aniversario de la vecina localidad de Los Antiguos, una imagen que no había sido publicada por expreso pedido mío», explicó.

Desde sus redes, el intendente de Perito Moreno dejó en claro que representa a los vecinos a través del voto popular y que pertenece a un espacio político que, según sus palabras, «cambió la época de Santa Cruz» y que lidera el gobernador Claudio Vidal. «Confío plenamente en su capacidad y en su proyecto de transformación de nuestra provincia», expresó.

«Me quieren vincular con un espacio político que destruyó Santa Cruz. Yo con la corrupción, con los socios de Lázaro Báez, de José López, o con quienes iniciaban obras, las pagaban y no las terminaban, no podría estar nunca. Yo respeto y me debo a mi pueblo, que me votó», enfatizó Treppo.

«Venimos siendo testigos de acciones malintencionadas que para nada condicen con la realidad ni con la búsqueda de soluciones que nuestros vecinos necesitan», agregó.

Finalmente, el intendente instó a quienes están detrás de estas maniobras a no desinformar ni confundir a la gente. (Infomedia 24)

