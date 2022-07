Militantes de SER apoyan el reclamo de los diputados por una mejor educación.

Las Heras-, Con una buena concurrencia de militantes y vecinos de la ciudad de las Heras y de la zona norte, se llevó a cabo una reunión del partido que lidera Claudio Vidal con el fin de aunar estrategias, escuchar las diversas problemáticas que se atraviesan. La realidad educativa fue el principal eje y se escucharon diversas manifestaciones en apoyo al accionar de los diputados.

El encuentro fue encabezado por el Legislador local, Hernán Elorrieta, y el concejal Tomás Monteros. Fueron también del encuentro desde Pico Truncado, el diputado por municipio, Miguel Ángel Farias, la edil Soledad Cañumil; de Caleta Olivia, Gabriel Murua; de la localidad de Puerto Deseado, Luis Alberto Gallardo. También participaron del encuentro el secretario adjunto del SPyGPSC, Rafael Guenchenen y Jazmín Machiavelli, referente de SER-MUJER.

La convocatoria del encuentro buscó unificar criterios sobre las problemáticas que tienen los vecinos viven en el día a día. Desde la falta de servicios básicos, las malas prestaciones en la salud y seguridad; el mal estado de los edificios educativos, las dificultades en las rutas provinciales y nacionales. Sumado a los malos manejos de los funcionarios que representan al gabinete de la gobernadora fueron parte de la agenda que marcaron los participantes de la zona norte.

Mas allá de esto, demostraron el incondicional apoyo a los dirigentes del partido SER y, dejaron las puertas abiertas para poder seguir trabajando en pos del crecimiento del partido. La premisa del encuentro buscó encaminar una propuesta, una nueva alternativa política para Santa Cruz encabezada por Claudio Vidal.

Hernán Elorrieta, diputado por el municipio de Las Heras, indicó que “la gente nos pedía poder encontrarnos para pelear por los derechos de los ciudadanos, agradezco a los compañeros que pudieron venir para charlar, debatir y consensuar muchas de las problemáticas que tenemos en común. Nuestro eje, actual, es la grave situación de las escuelas, el sistema educativo y la desidia de un gobierno que tiene funcionarios que no funcionan. Hemos pedido la interpelación de la presidenta del CPE para que les responda a los padres, alumnos y vecinos de la provincia”.

También se refirió al estado de las rutas “hoy militantes de zona norte no pudieron venir por las rutas, muchos tuvieron dificultades para llegar. Vamos a seguir pidiendo que, después del invierno, demarquen la traza de la ruta 43, pongan señalética y, que Gómez Bull se haga cargo de la responsabilidad que tiene en vialidad”.

“Vamos a seguir apostando a Claudio Vidal, tenemos su apoyo y nosotros nos apoyamos en él. Es un gran dirigente sindical y político y, estamos convencidos que con trabajo, honestidad y humildad seguiremos creciendo en Santa Cruz. Vamos a cambiar esta provincia todos unidos” finalizó el legislador lasherense Hernán Elorrieta.

El concejal tomas Montero tomó la palabra para explicar la situación de la localidad petrolera e indicó “la realidad de Las Heras no podemos dejarla pasar, el gobierno provincial, no ha enviado fondos, no tenemos ayuda financiera de la provincia. Estamos siendo discriminados desde el poder central en muchos aspectos” sintetizó el edil de SER.

Dirigentes de zona norte

El legislador de Pico Truncado, Miguel Ángel Farias habló para los presentes: “Es lamentable que 1 de cada 3 pibes en Santa Cruz no tengan para comer, nos tiene que indignar esta situación. Son números fríos, pero atrás hay realidades de duelen. El hambre llego a nuestra provincia. Esto lo modificamos trabajando con voluntad, se cambia participando y militando. Hay gente que la pasa mejor que nosotros y, no es justo. Claudio Vidal me dijo que vamos a cambiar esta provincia y que no va a quedar nadie afuera. Hay que creer en la transformación de Claudio Vidal”.

Gabriel Murua, concejal del partido Integración Ciudadana de Caleta Olivia comento “la ciudad esta devastada, el intendente (Cotillo) aumenta y crea nuevos impuestos y el bolsillo de los vecinos no da más. Tiene un gobierno que no da la cara, no salen a los barrios, sus intereses pasan por otro lado. El camino es la renovación de los espacios, estamos apoyando a Vidal. Tenemos que dejar de lado el miedo para transformar Santa Cruz”.

Jazmín Macchiavelli, referente de SER-MUJER agradeció a la militancia e instó a “trabajar para tener mejores logros para el proyecto de provincia que Claudio sueña y trabaja. Tenemos que ganarles en el territorio, este modelo esta agotado”.