Multan a candidato a Gobernador por NO respetar normas de propaganda política

Las Heras-, El precandidato a gobernador de Santa Cruz por el espacio de Patricia Bullrich será multado por violar la ordenanza de campañas políticas vigente en Las Heras. Ayer por la mañana, el Municipio realizó un comunicado advirtiendo la situación.

“Se encuentra vigente la Ordenanza Municipal N° 1571/19. Se insta a los candidatos de los diversos partidos políticos, a informarse acerca de la misma, en pos de mantener la estética y limpieza de nuestra ciudad.

Asimismo se solicita la colaboración de nuestros vecinos, informando si son testigos de esta y/o cualquier infracción en la vía pública al siguiente número:

☎️ 4975920

🕛 08:00 a 00:00 hs.

La ley Ordenanza, dentro de sus considerandos expresa: “que la imagen y el mantenimiento, es un compromiso que debemos asumir todos, lo cual se ve perjudicado con campañas publicitarias de cualquier tipo sin contemplar el daño y perjuicio que se provoca. Pegatinas, volantes afiches en palmas, pasacalles y/o pintadas desfavorecen la limpieza de la ciudad».

Queda prohibido: la pegatina de afiches, colocación de carteles, pancartas, pasacalles, pintadas adhesivos, colocación tipo mural o bastidores en paredones y/o frentes de edificios públicos, columnas de alumbrado y/o señalización, cordones, tirada de volantes en la vía pública y toda aquella modalidad que perjudique el mantenimiento y limpieza en general.

«En caso de que alguna entidad pública, privada, política o gremial no de cumplimento a la dicha norma se procederá, notificar a él o los responsables, para que un plazo no mayor a 72 (setenta y dos) horas, procedan a ajustarse a la presente y obren a restablecer y prolijear el lugar. De no cumplir en el plazo establecido se aplicará una multa de 10.000 módulos para cada lugar afectado teniendo un incremento de un 5 % por día de atraso, sin librarse de la responsabilidad de cumplir con la obligación que esta Ordenanza establece, siendo debidamente notificados».

*En esta oportunidad se aplicará la multa correspondiente, al ser la segunda vez que se informa la ordenanza y no cumplir con la misma. (Nota: La voz santacruceña)