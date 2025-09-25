Municipalidad continua trabajando en varios puntos de la ciudad

Las Heras-, A traves de la pagina oficial del municipio, informa que desde la Secretaría de Obras Públicas junto a la Secretaría de Ambiente avanzan con diferentes trabajos en nuestra localidad:

✅ Adoquinado en la Av. 25 de Mayo y próximamente en la calle Veteranos de Guerra, ubicada en la misma zona.

✅ Avance de obras en la nueva Plaza El Castillo.

✅ Adoquinado en la calle El Paraíso, del barrio Calafate.

✅ Mantenimiento y mejoras sobre calles Palmiro Pedemonte, Gobernador Gregores y otros sectores de la ciudad.

✅ Trabajos de bacheo en la calle Ministro Calderón.

Seguimos construyendo juntos una ciudad con más infraestructura, espacios verdes y mejor calidad de vida para cada vecino y vecina. #IntendenciaAntonioCarambia

