Municipio y Comisión 5 de Octubre trabajan en la organización de las 2 fechas de Gran Premios

Las Heras-, El propio intendente Antonio Carambia fue quien anuncio que en el día de hoy se reunió con Hugo “gato” Segura, integrante de la Comisión 5 de Octubre, quienes ya están trabajando en la organización de las dos fechas del Gran Premio Municipalidad de Las Heras.

La organización y el trabajo es para traer carreras de karting para toda la familia.

Carambia manifestó que además están trabajando en conjunto para reacondicionar el kartódromo y que cada fecha se viva de la mejor manera.

Hasta el momento las Fechas confirmadas son: 21 de septiembre y 2 de noviembre.

El Intendente dijo que; “Desde el Municipio apoyamos estos eventos que impulsan el deporte, el turismo y el encuentro de los vecinos”.

