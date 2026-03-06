Nueva charla debate en el zoom del hospital local

Las Heras-, Se realizó una charla debate a cargo del Dr. Rubén Martínez, organizada por el Departamento de Capacitación y Docencia, dirigido por el Dr. Elian Altamirano, donde se abordó uno de los aspectos más presentes en la práctica médica diaria: la incertidumbre.

Durante el encuentro se reflexionó sobre los desafíos que enfrentan los profesionales de la salud ante cada caso clínico, no solo desde lo diagnóstico, sino también desde lo ético, moral y social dentro del ejercicio de la medicina.

Además, se dialogó sobre la importancia de adaptar la práctica médica a las nuevas tecnologías y herramientas, utilizándolas de manera adecuada como apoyo en la toma de decisiones.

La actividad también permitió reflexionar sobre cómo la incertidumbre puede convertirse en un motor para la mejora continua profesional y del equipo de salud, con el objetivo de fortalecer una atención integral de los pacientes.

