Nueva sesión en el Honorable Concejo Deliberante

Las Heras-, En la jornada de hoy (21/11/2024) se desarrolló una nueva Sesión Ordinaria, encabezada por el Presidente del H.C.D Dr. Mauricio Hernán Gómez, acompañado por el Cuerpo Legislativo ; Vicepresidente 1ra Srita. Constanza Pacheco Vera, Vicepresidente 2da Lic. Sra. Romina Trotta, Concejal Sr. Tomás Monteros, Concejal Sra. Paola Paz, desde el área de Secretaria Legislativa la Sra. Nancy Assis y Maby Alan. Dio inicio a las 10: 20 Hs, en la Sala de Sesiones “Héroes de Malvinas” del Honorable Concejo Deliberante de Las Heras.
El izamiento de la bandera Nacional, estuvo a cargo de los jóvenes deportistas Eluney Nache y Santino Sotomayor .
Seguidamente se dio tratamiento a los puntos ;
PUNTO Nº 1: APROBACIÓN DE ACTA Nº946.- (Aprobada)
PUNTO Nº 2: PROYECTO DE DECLARACIÓN PRESENTADO POR EL CONCEJAL GÓMEZ, PARA DECLARAR REPUDIO, RECHAZO Y MANIFIESTA PREOCUPACIÓN ANTE LOS HECHOS REFERENCIADOS RESPECTO DE LA VOTACIÓN EN NEGATIVO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU EL PASADO 11 DE NOVIEMBRE .- (Aprobada)
PUNTO Nº 3: PROYECTO DE DECLARACIÓN PRESENTADO POR EL CONCEJAL GÓMEZ, PARA DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL, SOCIAL, CULTURAL Y EDUCATIVO LA JORNADA DEL PROGRAMA “CONCEJAL POR UN DIA” EN EL MARCO DEL ARTICULO 25 DE LA ORDENANZA Nº 1316/13 REALIZADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024.- (Aprobado)
PUNTO Nº 4: PROYECTO DE DECLARACIÓN PRESENTADO POR EL CONCEJAL GÓMEZ, PARA DECLARAR DE INTERÉS SOCIAL Y CULTURAL A LOS ALFAJORES “RASTRO DE ÑANDÚ” Y COMO CIUDADANOS DESTACADOS A LA SRA. CAMILA SUSANA ROJAS Y EL SR. GUSTAVO SOUZA.- (Aprobado)
PUNTO Nº 5: PROYECTO DE RESOLUCIÓN PRESENTADO POR EL CONCEJAL GÓMEZ, PARA REQUERIR AL CUERPO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LA IMPLEMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL USO DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN COMO FUNCIONARIO PÚBLICO.- (Aprobado)
PUNTO Nº 6: PROYECTO DE DECLARACIÓN PRESENTADO POR EL CONCEJAL GÓMEZ, PARA DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL Y DEPORTIVO POR LA PARTICIPACIÓN DESTACADA EN LA COMPETICIÓN DE KARTING, SIENDO UN ORGULLO SU REPRESENTACIÓN COMO HABITANTES DE LAS HERAS.-(Aprobado)
PUNTO Nº 7: PROYECTO DE DECLARACIÓN PRESENTADO POR EL CONCEJAL GÓMEZ, PARA DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL LA RESOLUCIÓN Nº 388/24 PRESENTADA POR EL DIPUTADO JAVIER JARA ANTE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ.-(Aprobado)
PUNTO Nº 8: INFORME ANUAL DE COMISIÓN Nº 2: “PRESUPUESTO, HACIENDA, CUENTAS Y OBRAS PÚBLICAS”.- (Aprobado)
PUNTO Nº 9: PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO POR EL CONCEJAL GÓMEZ, PARA APROBAR EL ANEXO I, EL CUAL FORMARA PARTE DE LA PRESENTE NORMA QUE EXISTE COMO MODELO DE GEOREFERENCIACIÓN, SOBRE DESAFECTACIÓN DE CALLES.-(Aprobado)
PUNTO Nº 10: PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO POR EL CONCEJAL MONTEROS, PARA DEROGAR LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1294/13.-(Aprobado)
PUNTO Nº 11: PROYECTO DE COMUNICACIÓN PRESENTADO POR LA CONCEJAL TROTTA, PARA COMUNICAR A LA COMUNIDAD EN GENERAL EL ALCANCE DE LA ORDENANZA 1664/2021 Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE ESTE AÑO.- (Aprobado)
PUNTO Nº 12: PROYECTO DE DECLARACIÓN PRESENTADO POR LA CONCEJAL TROTTA, PARA DECLARA DE INTERÉS CULTURAL LA FORMACIÓN INTENSIVA E INTEGRAL DE CUIDADORES DOMICILIARIOS BRINDADO EN LA LOCALIDAD DE LAS HERAS.- (Aprobado)
PUNTO Nº 13: NOTA PRESENTADA POR EL CONCEJAL GÓMEZ, PARA ELEVAR Y RATIFICAR LOS DECRETOS MUNICIPALES:
• DECRETO MUNICIPAL Nº 039/2024 CON FECHA 25 DE MARZO DE 2024.-
• DECRETO MUNICIPAL Nº 064/2024 CON FECHA 03 DE MAYO DE 2024.-
• DECRETO MUNICIPAL Nº 094/2024 CON FECHA 11 DE JULIO DE 2024.- (Aprobado)
El Presidente Dr. Gómez dio por finalizada la Sesión Ordinaria a las 11: 44 Hs. –