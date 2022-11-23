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Nueva sesión ordinaria modalidad virtual en el HCD

23 Nov 2022 Periodico Las Heras
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Las Heras-, El Cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de Las Heras, sesiono nuevamente, a través de la modalidad Virtual según Resolución H.C.D N° 004/2022, dio inicio a las 10:30Hs, fue presidida por el Vicepresidente 1ro Sr. Cristian Mercado, estuvieron presentes los Concejales; Vicepresidente 2do Sr. Jairo Bernacki, Concejal Srita. Constanza Pacheco Vera, Concejal Sra. Daniela Alonso, Concejal Sr. Tomas Monteros, desde el área de Secretaria Legislativa Sra. Nancy Assis y Srita. Maby Alan.

Puntos que se trataron;

PUNTO Nº 1: APROBACIÓN DE ACTA Nº 909.-(Aprobado)

PUNTO Nº 2: PROYECTO DE DECLARACIÓN PRESENTADO POR EL CONCEJAL BERNACKI, PARA DECLARAR COMO DEPORTISTA DESTACADO AL SR. SANTILLÁN DIEGO JESÚS.-  (Aprobado)

PUNTO Nº 3: PROYECTO DE DECLARACIÓN PRESENTADO POR EL CONCEJAL BERNACKI, PARA DECLARAR COMO DEPORTISTA DESTACADA  A LA SRITA. DORIS GRANT. – (Aprobado)

PUNTO Nº  4: PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, PARA DESIGNAR CON EL NOMBRE “NUESTRO MATE” A  LA PLAZOLETA QUE SE EJECUTARÁ EN LA INTERSECCIÓN AV. PERITO MORENO Y GUIDO SPANO. –   (Aprobado)

PUNTO Nº  5: PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, PRESUPUESTO 2023. –(Aprobado)

PUNTO Nº  6: PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, TARIFARIA 2023. – (Aprobado)

PUNTO Nº  7: PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO POR EL CONCEJAL MERCADO, PARA PRORROGAR LA EMERGENCIA HÍDRICA EN LA CIUDAD DE LAS HERAS.- (Aprobado)

PUNTO Nº  8: DECRETO MUNICIPAL Nº 241/2022, DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022. –(Aprobado)

PUNTO Nº 9: PROYECTO DE DECLARACIÓN PRESENTADO POR EL CONCEJAL BERNACKI, PARA DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL  Y CULTURAL A LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA “FERIA GASTRONÓMICA, ARTESANÍA Y ARTE”. –  (Aprobado)

PUNTO Nº 10: INFORME ANUAL DE COMISIÓN Nº 1: “LEGISLACIÓN GENERAL Y DIGESTO JURÍDICO MUNICIPAL”. –(Aprobado)

PUNTO Nº 11: INFORME ANUAL DE COMISIÓN Nº 5: “INDUSTRIA Y COMERCIO”.-(Aprobado)

PUNTO Nº 12: INFORME ANUAL DE COMISIÓN Nº 6: “TRANSPORTE”.-(Aprobado)

PUNTO Nº 13: PROYECTO DE RESOLUCIÓN PRESENTADO POR EL CONCEJAL MERCADO, PARA SOLICITAR A LA SRA. GOBERNADORA  KIRCHNER ALICIA M. CONVOQUE A REPRESENTANTES DE LA ZONA NORTE SANTA CRUZ, DIFERENTES ENTES Y AUTORIDADES PARA ABORDAR LA SITUACIÓN DE DESOCUPACIÓN Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. –  (Aprobado)

PUNTO Nº 14: PROYECTO DE DECLARACIÓN PRESENTADO POR EL CONCEJAL MERCADO, PARA DECLARAR COMO DEPORTISTAS DESTACADAS A LAS SRITA. VIDELA ZOE Y MANCILLA LUCIA. – (Aprobado)

PUNTO Nº 15: PROYECTO DE DECLARACIÓN PRESENTADO POR EL CONCEJAL MERCADO, PARA RECONOCER COMO VECINA DISTINGUIDA A LA SRA. MUÑOZ LILIANA ELIZABETH.- (Aprobado)

PUNTO Nº 16: DECRETO MUNICIPAL Nº  240/2022, DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022.-(Aprobado)

PUNTO N° 17: MOCION SOBRE TABLAS PRESENTADA POR EL CONCEJAL MONTEROS, PROYECTO DE ORDENANZA , SOLICITA LA CREACION DEL PROGRAMA FERIA MUNICIPAL Y DENOMINESE LA PRESENTE ORDENANZA GENERAL REGLAMENTARIA PARA LA CREACION Y EL FUNCIONAMIENTO DE FERIAS MUNICIPALES. (Aprobado)

PUNTO N° 18: MOCION SOBRE TABLAS PRESENTADA POR EL CONCEJAL MONTEROS, PROYECTO DE RESOLUCION, PARA ADHERIR EN TODOS SUS TERMINOS A LA RESOLUCION 026-HCD-2022. (APROBADO)

PUNTO N° 19:  MOCION SOBRE TABLAS PRESENTADA POR EL CONCEJAL MONTEROS, PROYECTO DE RESOLUCION, PARA ADHERIR EN TODOS SUS TERMINOS A LA RESOLUCION HCD N° 062-2022. (APROBADO)

PUNTO N° 20: MOCION SOBRE TABLAS PRESENTADA POR LA CONCEJAL PACHECO VERA, PROYECTO DE DECLARACION, PARA DECLARAR DE INTERES CULTURAL Y MUNICIPAL, EL EVENTO ANUAL DE MUESTRA ARTISTICA QUE PRESENTA LA INSTITUCION C.P.E.S N° 44. (APROBADO)

Dio por finalizado a las 13:39 hs.

Prensa: Honorable Concejo Deliberante Las Heras.-

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