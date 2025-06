Ordenan la detención del sujeto que le dio una brutal golpiza a su novia

Caleta Olivia-, Así lo confirmaron fuentes judiciales a La Opinión Zona Norte. Se trata de Jorge Cancelas, el hombre que le pegó a su novia en la zona de chacras. «Es un psicópata que tiene que estar preso», indicó Claudia Sánchez, la abuela de la mujer, a este medio.

Jorge Cancelas, es un hombre de 39 años que, el domingo 15 de junio, le dio una brutal golpiza a su novia, Erika Muriano, en una casa de la zona de chacras de la localidad de Caleta Olivia. El ciudadano fue detenido por la Policía de Santa Cruz, liberado por disposición de la Justicia y ahora el juez –Marcos Pérez Soruco del Juzgado de Instrucción Penal N° 1– ordenó nuevamente su captura. Así lo confirmó la familia de la mujer de 32 años a La Opinión Austral.

“Esta mañana (por el viernes 20) nos reunimos con el magistrado y la verdad que nos fue bien, ya que nos dijo que a este tipo lo están buscando”, dio a conocer Florencia Muriano, hermana de la sobreviviente. En una entrevista anterior brindada a este medio, la mujer y su abuela habían pedido al juez detener a Cancelas porque es “un psicópata” y es “peligroso” para la sociedad. Asimismo, habían reclamado que tienen miedo de que atente contra la casa de Erika.

El salvaje ataque a la vecina caletense ocurrió a horas de la madrugada. “Mi hermana me comentó que él llegó borracho empezó a pegarle rodillazos y piñas, la arrastró por la casa y la empezó a estrangular, ella le pidió ‘no me mates’, alcanzó a empujarlo, salió corriendo y pidió ayuda a sus vecinos”, recordó, e indicó que “antes, había sido llevada a centro de salud, donde una médica le habría dicho ‘no tenes nada‘, luego llegó a mi casa y me dijo que le dolía todo”.

Asimismo, la abuela de Erika, Claudia Sánchez, fue la primera en romper el silencio y recurrir a los medios locales para dirigirse al juez de turno. “Tienen que tomar medidas y ponerse firme porque este tipo tiene que ir preso, no puede hacer lo que hizo, mira si ella no zafaba; hace poco pasó un crimen acá y no podemos seguir permitiendo que ocurra esto, que estén matando a nuestros hijos, a nuestros nietos y no haya justicia”, comentó a Ecos del Sur, totalmente conmovida.

La mujer, que también es abuela de Cristian “Cachilo” Muriano, el joven de 13 años asesinado en marzo del año 2013 en la localidad de Caleta Olivia, dijo “los que me conocen saben que pasé por algo muy duro, a mi nietito no lo pude salvar y hoy agradezco a Dios tener a mi nieta tirada en una cama de mi casa”. Erika estuvo internada en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, luego de descompensarse en la vivienda de su hermana, pero ya fue dada de alta.

Hablaron con el juez

Por otro lado, en una entrevista con La Opinión Austral, Claudia comentó que fueron a la sede judicial y hablaron con el juez Pérez Soruco, que se encuentra de turno. “Nosotros estamos re indignados, porque Erika no está sola, ella tiene tíos, tiene hermanos grandes, estamos muy enojados. Esta persona la ha amenazado de prenderle fuego a su casita, se ha metido a la casa sin permiso y tenemos miedo”, contó.

Además, dijo que no saben donde esta parando el agresor. “No le tiene miedo a la Justicia, porque así como lo agarran lo sueltan, nosotros tenemos miedo de que quiera hacerle algo a la casa y le pedimos a la policía que recorra la zona, como lo están haciendo acá”. Asimismo, dijo que Cancelas “tiene antecedentes penales por hechos contra la propiedad privada y es una persona con problemas de consumo de bebidas alcohólicas y drogas“. (La opinión Austral)

