Padres: Estoy convencido que Claudio Vidal representa los intereses de la gente

Provinciales-, “Vamos a conformar el frente que arma el espacio SER, que lidera Claudio Vidal, para las próximas elecciones”, manifestó Prades.

Siempre es saludable tener de primera mano la palabra de nuestros dirigentes que tuvieron alguna responsabilidad en la administración de la ciudad..

Tal es el caso de Facundo Prades, ex intendente de Caleta Olivia, que tuvo una conversación con Emir Silva por FM 96.5 Mhz, en el que confirmó que acompañará a Claudio Vidal y anticipó que irá por una revancha en el 2023 si su salud se lo permite.

Facundo Prades un dirigente político joven que supo contar con un fuerte apoyo de los vecinos de la ciudad ocupó dos cargos importantes en nuestra ciudad, concejal e intendente e indicó que, «en el 2014 formamos un partido vecinal denominado Integración Ciudadana, quien sumó diferentes personas pertenecientes a diferentes ámbitos políticos», y añadió, «hoy Santa cruz y Caleta no están de la mejor manera, transcurrieron dos años donde el gobierno nacional, el gobierno provincial y muchos gobiernos municipales son del mismo color político». Ya que días a tras hubo gran revuelo por las próximas elecciones y circuló información acerca de una reunión que mantuvieron varios referentes políticos tales como, el ex intendente Facundo Prades, ex intendente Giubetich, actual concejales, Murua y Bazán.

Las Legislativas y el Partido SER con respecto, al frente electoral de la UCR dijo Prades, «a mí no me llamaron nunca, en Caleta Olivia se perdieron las elecciones, es en la única localidad de la provincia donde no se permitió firmar un acuerdo electoral con ese espacio político. Por eso «concuerdo con el concejal Samir Zeidan de Rio turbio, que han transformado la Unión Cívica Radical en un partido de amigos, donde las candidaturas están preseleccionadas de antemano, donde ya saben quién va a ser candidato ahora y quien va a ser candidato en el 2023» y aseveró, «a Mariano Nieto no lo dejaron firmar acuerdo con nosotros.

Fue perverso echarle la culpa a Nieto porque no dependía de él, ellos eran un espacio político, no un partido político, lo demonizaron, pero yo con madurez política y entendimiento pude hablar con él, y añadió, «yo estoy fuera de Cambiemos Santa Cruz no por decisión propia». «Caleta tiene que dejar de ser un lugar donde concurren cada 20 días los últimos meses antes de las elecciones, para ver si nos hacen pelear.

No vamos a dejar que esto no ocurra más, no vamos a competir por ese espacio político, vamos a conformar el frente que arma el espacio SER, que lidera Claudio Vidal, para las próximas elecciones», manifestó Prades. En este sentido dijo que Ser es un espacio que les abrió las puertas, los escuchó, y que es un espacio que ha entendido no sólo lo que realmente quieren para el 2021, sino para delante. Y agregó, «es un espacio que no se maneja con nombres, es un espacio donde se pueden plantear diferentes cosas, donde cada uno pueda ver el lugar que mejor ocupa, para intentar transformar la realidad de Santa Cruz, yo no estoy en un lugar porque me vayan a dar un espacio en la lista, uno está, porque espera poder aportar desde donde le corresponde.

Y uno también se cansa, porque durante 4 años peleamos con un municipio prácticamente desbastado donde faltaban dos coparticipaciones y media para pagar los sueldos, recibíamos 29 millones de pesos y necesitabamos 82 millones de pesos, ahora son del mismo color político ahora no hay excusas y la provincia debe tener 150, 160 millones de pesos para poder adelantarle al municipio», manifestó Prades.

Las legislativas son muy importantes, indicó Prades y remarcó, «nosotros no tuvimos ningún legislador que nos ayude a concretar los proyectos. Lograr la planta de osmosis fue un esfuerzo de sobremanera, sin el acompañamiento de nadie. El ministerio de economía de la provincia, el Lic. Perincioli es testigo presencial de esto», y añadió, «necesitábamos un ATN de 43 millones de pesos para cancelar la totalidad de los sueldos de Mayo del 2017, sabes cuál fue la contestación de un legislador nacional?, «estoy en EEUU cuando vuelva lo veo» y los compañeros municipales hacían 25 días que no cobraban. Han hecho lo imposible para que a Caleta no le vaya bien, trajeron a tribunal de cuentas para buscar el pelo al huevo, hoy no aparece nadie. A muchos los invito a reflexionar». Con respecto a Claudio Vidal dijo, «estoy convencido que Claudio Vidal representa los intereses de la gente, lo ha hecho ante los trabajadores petroleros. Creo que como legislador va a aportar mucho» no me equivoco si digo que el actual intendente de Caleta Olivia, Puerto Deseado, Perito Moreno, Truncado, Las Heras, necesitan un legislador que tenga llegada al gobierno nacional, tenga constancia, presencia, respaldo electoral para poder pelear por obras que son trascendentales para la zona norte de la provincia, y la activación de actividades extractivas que históricamente han sostenido económicamente la región norte de nuestra provincia».

Con respecto a su posible candidatura Prades indicó que, «el debate de la candidatura es posterior, hoy estamos juntando las necesidades de los vecinos para después poder conformar la mejor lista. Yo en razón de mi salud, en razón de mi carrera de abogacía, que estoy terminando, tal vez me toque estar como candidato o como militante, porta voz. Los actores políticos según los distritos, según las situaciones, según las vivencias que van teniendo, pueden ir acomodándose en post del mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos».

Elecciones 2023 Nuestro espacio va a competir seguramente, señaló el ex intendente y dijo, «yo veo dos chicos y una chica, de pelear por la intendencia en el 2023, si voy a acompañar, a aportar de la experiencia, seguro ya voy a estar como abogado. Si me toca a mí, si la salud me lo permite, porque ya he concluido con mis estudios, me gustaría ir por la revancha». (Nota: La prensa de Santa Cruz)