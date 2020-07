Presidente Fernández: Hay que hacerle más fácil la vida a los que viven en el sur

Nacionales-, El presidente anunció el Plan Obras Argentina Hace para las provincias sureñas. Habló de trabajar en un país federal. “Quiero mucho a la Patagonia”, sostuvo.

Ayer al mediodía el Presidente Alberto Fernández realizó una teleconferencia con intendentes de la Patagonia, en el marco del anunció del plan de obras de infraestructura denominado Argentina Hace.

En este marco destacó que los problemas de la Patagonia son de distinta naturaleza al que se tiene en otras provincias ya que, por ejemplo, la región está muy pendiente de los vaivenes del petróleo y las economías se recienten hoy en día debido a la pandemia.

Instó a seguir trabajando en una argentina federal solidaria, “olvidando los límites de las provincias”, pensando “en cómo va a ser el día después porque tenemos un horizonte”.

“La argentina tiene que volver a ponerse de pie inmediatamente después de que la pandemia termine y este Plan Argentina Hace es un poco eso”, expresó, resaltando que hay que ver cómo se llega a los intendentes y habitantes de cada provincia del sur, “cómo socorremos con mejores obras que permitan volver a la actividad d y acceder a servicios que hacen falta. A tener mejores lugares de contención de gente, los clubes, y trabajar en las calles pavimentadas”.

Fernández sostuvo que “somos solo un país y así tenemos que trabajar. Que nos desarrollemos todos es la solución”, agregando: “Tenemos que llevar muchas más obras, ayudar con la construcción de viviendas, trabajar con ese sur que siempre fue medio olvidado. No lo digo por Néstor, porque con Néstor y Cristina se le prestó atención, él nació allí y estaba orgulloso de ser santacruceño”.

Destacó la riqueza de la Patagonia, reconociendo que es difícil vivir en el sur. “Hay que hacerle más fácil la vida a los que viven en el sur”, y Argentina Hace “es el comienzo de un ambicioso plan de obras que queremos que cambie el país”.

“Quiero mucho a la Patagonia, valoro mucho a los hombres y mujeres. Valoro mucho el coraje de vivir en lugares tan inhóspitos y que tengan el orgullo de ser patagónicos. Y quiero ayudarlos desde el lugar que me toca. No tienen que agradecerme, no se agradece lo que se debe hacer”, manifestó el presidente, recalcando que “el tiempo que se viene es el tiempo de la Argentina que todos soñamos, queremos construir y que vamos a construir ahora que es nuestro turno”. (Nota: Tiempo Sur)