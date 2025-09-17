Principio de incendio sobre un automóvil

Las Heras-, Según el parte de prensa aportada a este medio, informa a la comunidad que en la jornada de este martes 16 de septiembre del corriente año, se produjo un principio de incendio.

El mismo ocurrió alrededor de las 16:00 horas, cuando el personal de la División Cuartel 11° de Bomberos con asiento en la localidad de Las Heras intervino en un principio de incendio de un vehículo en inmediaciones de calles Güemes y Pedemonte.

Al lugar acudió una dotación de dicha unidad, junto a una autobomba de Bomberos Voluntarios.

Una vez arribados, se constató que el foco ígneo se originaba en la cavidad del motor de un automóvil marca Chevrolet Corsa.

De inmediato se procedió a sofocar las llamas, logrando controlar la situación en pocos minutos, sin registrarse personas lesionadas ni mayores daños materiales fuera del sector afectado.

De acuerdo a las pericias preliminares, el origen del siniestro habría sido de carácter accidental, producto del derrame de combustible líquido sobre un motor en funcionamiento.

No se registraron víctimas fatales ni heridos.

División Comunicación y Difusión – Policía de la Provincia de Santa Cruz

