Proyecto de Mercado, declara como deportistas destacados a niños Ajedrecistas

Las Heras-, El Concejal Mercado presento un proyecto de declaración, en la sesión Ordinaria del día de la fecha, con el acompañamiento de sus pares. Visto la importancia de reconocer el esfuerzo, la trayectoria y los logros obtenidos, de los niños Ajedrecistas, Mamami, Caleb Samuel y su hermana Mamani, Sofía Belén.

Mediante el mismo pone en consideración, que es meritorio, resaltar la dedicación y consagración, a sus cortas edades, el entusiasmo y motivación con la que participan en cada uno de los torneos que se han propuesto a competir.

Desde el año 2021, el menor Mamani, Caleb Samuel, se ha presentado en diferentes torneos, compitiendo incluso con niños más grandes, obteniendo el título mayor, dejando en alto el nombre de nuestra querida localidad.

Es digno de destacar, el acompañamiento de sus padres, motivándolos a participar y afianzando la confianza en ellos ante los distintos torneos, y el apoyo que como hermanos se brindan en cada competencia.

Son destacables los logros obtenidos por ambos no solo en nuestra localidad sino también en las localidades vecinas, como así también en otras provincias, consiguiendo títulos en las diferentes categorías que representan.

Cabe destacar que el menor, Mamani, Caleb Samuel, resulto campeón en la ciudad de Comodoro Rivadavia en las Categorías Sub 8, sub 10 y sub 12; en la ciudad de Caleta Olivia en las Categorías sub 10 y sub 14; en Pico Truncado en la categoría sub 10; en Koluel Kaike categoría sub 10; en la ciudad de Salta Capital categoría niños; en nuestra localidad campeón en su categoría; en la ciudad de La Falda, Córdoba categoría sub 8 obtuvo el 3er puesto y en la ciudad de Perito Moreno categoría sub 10 primer puesto.

Cabe destacar que la menor, Mamani, Sofía Belén, resulto campeona en la ciudad de Comodoro Rivadavia en las Categorías Sub 8 y sub 10; en la ciudad de Caleta Olivia en la Categoría sub 8 obtuvo el sub campeonato; en Koluel Kaike obtuvo el sub campeonato; en la ciudad de Córdoba categoría sub 8 obtuvo el tercer puesto y en la ciudad de Perito Moreno categoría sub 10 segundo puesto.

Actualmente se encuentran prontos a participar en la localidad de Pico Truncado el día 16 de septiembre próximo, en categoría sub 12.

Dicho Proyecto en su tratamiento ha sido aprobado por unanimidad de criterio

de los presentes Bernacki, Pacheco Vera y Monteros . El citado instrumento legal, en su parte reza lo siguiente:

Articulo N°1: RECONOZCASE como DEPORTISTA DESTACADO al ajedrecista Mamani Caleb Samuel por su desempeño, logros obtenidos y su participación en los distintos torneos mencionados en los considerandos.

Artículo N° 2: RECONOZCASE como DEPORTISTA DESTACADA a la ajedrecista Mamani Sofía Belén, por su desempeño, logros obtenidos y su participación en los distintos torneos mencionados en los considerandos.

Articulo N° 3: SOLICITESE a la Secretaría de Prensa y Protocolo del Honorable Concejo Deliberante, la realización de los correspondientes Diplomas de Honor con la leyenda estipulada en el artículo 1° de la presente.

Articulo N° 4: DESE A DIFUSIÓN, del presente proyecto en los distintos medios de comunicación oral, escrita y digital local. –

PRENSA: Honorable Concejo Deliberante de Las Heras.-