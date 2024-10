Puig: “No es un recorte, no es un ordenamiento: es un modelo de exclusión “

Santa Cruz-, Eliminan las becas Progresar // El decano Puig se refirió a la eliminación del fondo que financiaba el sistema de becas progresar, publicado hoy en el boletín oficial en un decreto que además elimina otros fondos de ayuda de emergencia.

Expresó que “La realidad indica que cierran hospitales, de los que no hay otra oferta como el hospital Laura Bonaparte, pulverizan el presupuesto universitario, eliminan el fondo de protección de bosques, aumentan las tarifas de manera desmedida, es un modelo de país que no incluye a todos y que deja afuera del sistema cada vez más gente. Despiden estatales, paran obras centrales para la región y la soberanía como las represas o YCRT. Es un modelo, no es una medida” afirmó.

Explicó que la beca PROGRESAR permitía a más de 268 estudiantes en la UTN Facultad Regional Santa Cruz tener una ayuda, “porque hoy la beca con los aumentos llegó a 37,500 mil pesos, al menos a poder sostener apuntes, alguna colaboración en las familias, una ayuda que no resolvía la vida de quienes la reciben, pero ayudaba en estos tiempos de crisis e inflación. No sabemos cuál va a ser la continuidad de los y las estudiantes que van a dejar de recibir la beca” lamentó el decano.