Qué hacer si el censista no pasó por tu casa…

Nacionales-, Censo 2022.- Existe un protocolo para cubrir los hogares que, por alguna razón, no hayan sido alcanzados por el relevamiento estadístico más importante del país. ¿Cómo se realizará?

Mientras continúa el relevamiento en áreas urbanas del Censo 2022, algunos se preguntan qué deben hacer si luego del final de la jornada – que estaba previsto para las 18 hs-, no recibieron la visita del enviado del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

Este es el caso, por ejemplo, de personas que viven en edificios y están preocupadas porque sus vecinos fueron censados y ellos no. Ante esto, desde el organismo conducido por Marco Lavagna aclararon a LA NACION que no hay un solo censista por edificio, y explicaron: “Esta es una confusión natural, pero son distintos circuitos y puede ser que un censista haga un departamento dentro de un edificio y a otro le toque una unidad diferente dentro del mismo complejo”. A quienes estén en esta situación les tocará esperar al censista indicado.

Además, cabe señalar que, si bien no existe una línea específica para reportar la ausencia del censista, en última instancia, se puede acudir al teléfono de la Mesa de Ayuda del Censo: la línea 0800-345-2022, que es gratuita.

De todos modos, para subsanar posibles errores u omisiones, desde el Indec, contaron a este medio cómo será el proceso de revisión que se utilizará en aquellos lugares donde hoy no se haya podido realizar el relevamiento: “Hay una semana de supervisión, que es la semana que viene. Se analizan los datos de los hogares que no fueron censados por diversos motivos y se los recupera”. De esta manera, se procederá a visitar nuevamente aquellos sitios que no fueron cubiertos este miércoles. (Fuente: La Nación)