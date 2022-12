Raul Leuquen emocionado y agradecido ante su reconocimiento en el HCD

Las Heras-, De qué color se pinta la gratitud, cómo se dibuja la emoción…que tonos se le pone a la esperanza? Si en el momento menos pensado aparece la sorpresa y nos colma de emociones diversas!

Hoy recibí un reconocimiento por parte del Concejal Mercado y también del Sr Intendente Joséma Carambia…dónde se descubrieron dos cuadros gigantes del Sr Saúl Melian , creador del Escudo local y otro de mi persona por la Bandera de Las Heras.

El autor y artista plástico Sr Angel Palacios fue quien realizó las obras… Excelente!

Más allá de toda especulación, lo que destaco es la acción y actitud para con mi persona. Sera quizás la «vejentud» la que me hace valorar más estos hechos y los guardo en el corazón…

Yo no busco ni busque laureles nunca, y no soy careta …soy ese simple que camina las calles con la misma ropa de siempre…no aparento lo que no soy y tengo muchas patadas en el traste por decir las cosas…por qué aclaro…porque este reconocimiento como otros han venido en momentos impensados a mi vida…y me dan la esperanza que no estoy solo…

El año que viene voy camino a los 30años de difundir nuestra historia en los medios cuando nadie le daba importancia a esa parte nuestra…no soy historiador ni el que más sabe ….solo he intentado que los apellidos comunes, el peón de campo etc también sepan y sean conocidos por su aporte, la cultura originaria fue un baluarte para mi tarea y he tratado de participar en las capacitaciones de cultura e identidad auspiciado por provincia cuando le daban mucha importancia a esta parte de la historia. Por esto y mucho más hoy se me cruzaron las emociones y los recuerdos…y ni hablar de la Bandera local, ahí puse el corazón y la vida…lo mismo que siente hoy cada hijo de Las Heras que lleva la bandera a cualquier lado o en el propio corazón!

Muchas gracias a los ángeles anónimos que me ayudan y no me dejan caer…

Y nuevamente gracias Concejo Deliberante, sr Mercado y sr Intendente que me han tenido en cuenta para los distintos actos como el autor o creador de la Bandera …

Y a todos los que me brindan su respeto a diario,los que me ceden el paso en la calle y por ahí no me doy cuenta…y a los que me dan un abrazo….

Pido a Dios que la salud se mejore… nuevamente GRACIAS