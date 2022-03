Repavimentación de la Ruta 3: Hasta el día de hoy no hay informes del avance de la obra

Regionales-, El doctor machuca fue quien inició el reclamo para dejar en condiciones de seguridad la ruta 3 elevando pedidos a la justicia federal – a través de un amparo colectivo – y allí se encamino la obra de la actual repavimentación. Machuca destacó cuales son los incumplimientos de Vialidad Nacional..

La misma fue presentada el 20 de diciembre, «El Dr. Ismael Machuca adujo que la ruta 3 que vincula el tramo Caleta Olivia- Comdoro Rivadavia se encontraba en un estado deplorable por presencia de pozos, protuberancias y grietas.

Se presentó la dirección de Vialidad Nacional, representada por la dra. Laura Hindie (Diputada del FPV). La accionada basó su defensa que no ha existido falta de responsabilidad de la administración en el mantenimiento de la ruta», dice el resumen de lo que surge la sentencia que ordena a vialidad una acción de amparo para reparar la ruta

«“Vialidad dijo que la ruta está en un perfecto estado y que no hay ninguna desidia. Que mi pedido era abstracto y no correspondía. La cámara no dio lugar y vialidad comenzó a moverse parcialmente», sostuvo Machuca.

Para el letrado, la agencia nacional se olvida de dos cuestiones importantes: el ingreso al barrio Golfo San Jorge y a la estación de Servicio.

«Se necesita un derivador y una entrada, vialidad dijo que en su momento van hablar con la empresa responsable e intimar a la Municipalidad de Caleta Olivia para que dieran respuestas. Veo que todos se sacan fotos. Creo que si no existiera la acción judicial, hoy la ruta seguiría en estado desastroso».

Si bien Vialidad apeló a la Cámara Federal y allí le dijeron que no correspondía. «El día 27 de agosto se realizó una audiencia, hubo muchos funcionarios de vialidad Nacional, estuvo quien era el jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez. Se dejó en claro que había accidentes, deterioros».

La obra tiene un periodo de 12 de meses.

Machuca, además comentó el pedido de un contralor para que observe la obra, pero el juzgado rechazó el pedido pero desde diciembre hasta el día de la fecha no hay informes del avance de la obra.

El abogado enumero los incumplimientos de la obra, «Se debe presentar un informe técnico y fundamentado que descarte el peligro de derrumbe de la cinta asfáltica en la zona de la lobería, no lo hicieron. Están obligados a realizar la obra de acceso al barrio Altos del Golfos y el ingreso a la estación de servicio y tampoco». (Nota: El Caletense)