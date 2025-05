Rescatan a un anciano en una estancia que vivía y trabajaba en condiciones precarias

Los Antiguos-, La hija denunció en el ministerio de trabajo. – El hombre de más de 70 años es empleado en el lugar desde la década del 90. Su hija hizo la denuncia en el Ministerio de Trabajo. Fue examinado en el Hospital Distrital y se pudo reencontrar con su familia.

Un adulto mayor fue rescatado de una estancia de la localidad de Los Antiguos a horas de la tarde del martes pasado. El hombre se encontraba viviendo y trabajando en aquel lugar desde hace varios años y, últimamente, sus condiciones de permanencia no eran las mejores, de acuerdo a lo que había relatado un familiar directo que se acercó a las autoridades y realizó la denuncia correspondiente. Actualmente, el vecino se encontró con su familia y se está al cuidado de sus allegados.

De acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz, el operativo se llevó a cabo a las 14 horas, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, tras la denuncia de la hija del hombre, una mujer llamada Mariluz Hernández. La ciudadana había expresado su preocupación por el estado habitacional que tenía su padre, que es peón de la estancia en cuestión desde hace tres décadas.

Tras el reclamo de la mujer, se ordenó la intervención del personal policial y del área provincial, que contó con la participación del personal del nosocomio y el apoyo de la intendenta de la ciudad, la profesora Zulma Neira. En medio del operativo, descubrieron que el hombre, Santiago Hernández de 74 años, residía en la estancia “El Refugio” en condiciones precarias.

Una fuente consultada por este medio relató “tiene que ver con lo habitacional, el hombre no se podía cocinar comidas por la edad avanzada y por una dificultad que tiene, entre otras cosas”. El ciudadano seguía trabajando como peón rural en la estancia y su familia estaba preocupada por su día a día, ya que había días en los que no podía comer, por no poder prepararse comidas.

Asimismo, La Opinión Austral conoció que Hernández trabajaba en la estancia mencionada del el año 1990, es decir que estaba hace 35 años en el lugar. El hombre fue rescatado, trasladado hasta las instalaciones del Hospital Distrital, y ahora se encuentra bajo los cuidados de sus familiares. En el centro de salud lo sometieron a diversos estudios y exámenes, comprobaron que se encuentra en buen estado, y le dieron el alta médica.

Finalmente, de acuerdo a lo que conoció este medio, en el lugar se llevaron a cabo las diligencias correspondientes por parte del personal del ministerio provincial y de los efectivos de la Comisaría “Cabo Enrique Grippo”, con el conocimiento del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 de la localidad de Las Heras, a cargo del juez Eduardo Quelín.

