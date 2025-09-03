Rescataron a una escaladora que sufrió fractura de tibia y peroné en montañas

El Chaltén-, El accidente ocurrió en la noche del viernes pasado, cuando una mujer se resbaló y se fracturó en el Paso del Cuadrado, una zona de difícil acceso en El Chaltén. El operativo demandó la participación de una veintena de miembros de la Comisión de Auxilio y del Parque Nacional Los Glaciares. La joven fue derivada al Hospital SAMIC de El Calafate.

Después de las 20:00 del sábado, el grupo de contacto logró llegar hasta la joven accidentada para realizar los primeros auxilios.

Un arduo operativo de rescate, que se extendió por 12 horas y demandó el esfuerzo de casi una veintena de personas, culminó con el exitoso rescate de una mujer que sufrió un accidente en el Paso del Cuadrado, una zona de difícil acceso en las montañas de El Chaltén.

El medio Ahora Calafate precisó que el accidente ocurrió en la noche del viernes pasado, cuando una mujer se resbaló y sufrió una fractura de tibia y peroné. Su compañera logró dar aviso en el pueblo, activándose un complejo operativo de rescate, que involucró a personal de la Comisión de Auxilio (CAX) de El Chaltén y del Parque Nacional Los Glaciares.

El operativo de rescate involucró a un total de 18 miembros de la Comisión de Auxilio de El Chaltén.

Para realizar el rescate era necesario descender a la escaladora en camilla, de noche y por zonas riesgosas.

Para trasladar el equipo y el material, personal del Parque Nacional dispuso el despliegue de un UTV hasta Piedra del Fraile.

El operativo de rescate involucró a un total de 18 miembros de la Comisión de Auxilio, quienes aportaron su experiencia técnica y logística para concretar el rescate.

Después de las 20:00 del sábado, el grupo de contacto, conformado por tres rescatistas logró llegar hasta la joven accidentada para estabilizar su temperatura, realizar primeros auxilios e inmovilizar su pierna, a la espera del grupo de transporte.

Por la complejidad de sus lesiones, la mujer fue derivada al Hospital SAMIC de El Calafate.

El grupo de descenso conformado por 15 personas se dividió en dos subgrupos, uno de seis personas, trasladándose en bicicletas, y otro de nueve.

Luego de varias horas de arduo trabajo, los rescatistas lograron llegar cerca de las 02:30 con la camilla Kong hasta el UTV, que durante un buen tramo realizó el traslado.

Una vez en el Puesto Sanitario, la mujer, quien reside en El Chaltén, recibió las primeras atenciones y, ante la complejidad de sus lesiones, fue derivada al Hospital SAMIC de El Calafate para recibir atención médica especializada.

