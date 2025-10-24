Retrotraen despidos en Newmont tras la conciliación obligatoria

Santa Cruz-, El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, se refirió este jueves a la situación ocurrida en la minera Newmont tras conocerse una serie de despidos. Confirmó que la cartera laboral dictó la conciliación obligatoria y que la empresa debe retrotraer las desvinculaciones, garantizando la continuidad de los trabajadores en sus puestos.

Según explicó en diálogo con Radio Provincia, la medida se adoptó de inmediato tras recibir una denuncia formal del gremio ASIJEMIN (Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera). “El martes por la mañana tomamos conocimiento de la situación y, a una hora de recibida la nota, dictamos la conciliación. La empresa fue notificada y acató la medida”, señaló el ministro.

La audiencia entre las partes fue fijada para el 28 de octubre, cuando el Ministerio buscará esclarecer los motivos y alcances de los despidos. Verbes agregó que el diálogo con los gremios “es permanente y fluido”, lo que permite intervenir con rapidez ante cualquier conflicto laboral.

El funcionario indicó que siete de las personas afectadas son de Santa Cruz, cinco de ellas oriundas de Perito Moreno, y subrayó que el Gobierno provincial hará especial hincapié en el cumplimiento del régimen de empleo local 90/10, que establece la prioridad de contratación para trabajadores santacruceños.

“Esto va en contra del espíritu de la ley y de las necesidades de la provincia. Las empresas deben priorizar el empleo local. Santa Cruz ha sido generosa con las inversiones, pero exige reciprocidad. Esto es, que los puestos sean para nuestra gente”, sostuvo Verbes.

El ministro explicó además que la empresa ya fue notificada de su obligación de retrotraer los despidos, y que el proceso está siendo formalizado mediante actas certificadas por escribanos en la delegación de Perito Moreno.

En relación con el rol del Estado, Verbes precisó que el Ministerio cumple una doble función. “Hay varias líneas de acción: una es el cumplimiento de la normativa laboral, y otra, la exigencia de respetar las leyes provinciales como el 90/10”, dijo.

Finalmente, destacó que la gestión provincial mantiene una mirada integral para proteger el trabajo santacruceño. “El sentido de cada intervención es claro; defender el empleo local, fortalecer la producción y asegurar que el crecimiento minero también se traduzca en oportunidades para los santacruceños». (Santa Cruz en el mundo)

