Cañadón Seco-, El día jueves 12 de marzo se llevó a cabo la Reunión Federal de Deporte en la localidad de Cañadón Seco, donde participaron autoridades deportivas de distintas localidades de la provincia.

Durante el encuentro se abordaron temas de actualidad deportiva de cada comunidad. En representación de nuestra localidad participaron el Secretario de Deportes, Franco Maza, y los subsecretarios Brian Garay y Ezequiel González.

Municipio: «Felicitamos el compromiso de seguir impulsando el deporte local».

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