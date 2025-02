Rivera: ¿Dónde están los 400 millones de dólares que Pablo González le quitó a los petroleros para dárselos a ‘Tía Alicia’?

Santa Cruz-, El Secretario Adjunto del Sindicato Petrolero, Nallib Rivera, volvió a responsabilizar a la ex gobernadora Alicia Kirchner y al ex presidente de YPF Pablo González, del lamentable estado de desinversión en el que se encuentran los yacimientos santacruceños de la operadora estatal.

“Se trata de 400 millones de dólares, que significan 200 pozos petroleros. Es la producción que hoy falta en Santa Cruz, y se la llevaron a su casa” manifestó el Secretario Adjunto.

“Por eso nos preguntamos dónde están los 400 millones de dólares que Pablo González le quitó a los petroleros para dárselos a ‘Tía Alicia’. Nunca los vimos reflejados en educación, porque los establecimientos se cayeron a pedazos durante estos años. No hubo obra pública. No se dieron aumentos razonables a los trabajadores estatales, que siempre perdieron contra los aumentos. No lo vimos reflejado en salud, donde los hospitales se caen a pedazos. ¿Donde están esos fondos?” se preguntó Rivera.

“También me llama la atención que YPF entregue 400 millones de dólares y no pida un informe de dónde fueron utilizados esos recursos de los trabajadores petroleros. Esto no pasa ninguna auditoría. YPF fue cómplice de este despilfarro” añadió el Adjunto.

“Esta es la gran estafa que le hicieron a los trabajadores petroleros se Santa Cruz. Usaron la caja YPF para llevar adelante sus políticas corruptas” señaló, en referencia a la maniobra política realizada por Alicia Kirchner y Pablo González.

“Esto fue una irresponsabilidad que, en vez de dárselos a Alicia, González no inyecte ese dinero en el circuito productivo de Santa Cruz. Con esos 400 millones se podría haber puesto en funcionamiento más de 200 pozos, lo que significa regalías para los municipios, aumentos para los trabajadores estatales. Si se hubiesen invertido bien esos fondos, hoy la situación de YPF en Santa Cruz hubiese sido diferente, y la operadora nunca se hubiera ido de Santa Cruz” finalizó.