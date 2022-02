SAI abandono Santa Cruz y ahora deja sin trabajo a personal de Chubut

Regionales-, Tras abandonar Santa Cruz, la empresa San Antonio deja sin trabajo a personal de Chubut

Martín Haro, secretario gremial de petroleros se refirió al conflicto con San Antonio tras el despido de personal del área de servicios especiales y adelantó que se dictó una conciliación obligatoria para los próximos 20 días.

“Tuvimos un conflicto en un pozo de Pan American, porque San Antonio está finalizando contratos de manera arbitraria a gente que entró a trabajar en esta fractura hace más de un año”, explicó Martín Haro, en diálogo con El Comodorense.

“Nunca se sentaron a consensuar con el Sindicato los nombres de las personas a las que les iban a finalizar el contrato, tomaron la decisión ellos y eso nos llevó al conflicto”, puntualizó Haro.

Consultado por la baja de contratos por parte de San Antonio el secretario gremial detalló, “estábamos al tanto de que finalizaban algunos contratos, pero el Sindicato es una pata fundamental del sistema y todo lo que tiene que ver con la gente lo tienen que consensuar con nosotros”.

Y explicó que, “hace 10 días atrás tuvimos una reunión con Pan American, en la que estuvo presente Jorge Ávila y ellos nos aseguraron que no iba a haber baja de actividad, que había trabajo para todas las empresas por igual, eso quiere decir que no hacía falta dejar a la gente sin trabajo, se tenían que renovar esos contratos y San Antonio no lo hizo”.

“Pan American está garantizando la misma actividad del año pasado y San Antonio hace caso omiso al cliente que es quien paga, que en este caso es PAE”, sostuvo Haro.

Finalmente el secretario gremial afirmó que, “se dictó la conciliación obligatoria para los próximos 20 días hábiles y una vez vencida quedaremos liberados para hacer lo que tengamos que hacer”.

“Es una irresponsabilidad de parte de San Antonio, para con los trabajadores de Chubut que han aceptado muchas cosas que están mal, el pago salarial en cuotas por ejemplo (…) que no vayamos al conflicto y que los aguantemos y el día de ayer quien pidió la conciliación obligatoria fue Pan American”, finalizó el representante de los trabajadores petroleros. (Nota: El comodorense)