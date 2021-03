Santacruceño se hizo la Vasectomía y su carta se viralizo

Provinciales-, Pablo Burnes, un joven de Río Gallegos, que decidió hacerse la vasectomía y contó su experiencia. Su mensaje fue tan contundente que se volvió viral en las redes sociales. Se ganó el respeto y aplauso de muchas personas.

Es una realidad que la mayoría de métodos anticonceptivos están pensados para que sean aplicados o consumidos para mujeres. Además del preservativo, no hay demasiadas opciones para que los varones se cuiden y eviten un embarazo no deseado. Como si la responsabilidad de procrear sólo fuera de ella.

Esto es lo que intentó dejar en claro Pablo Burnes, un joven de Río Gallegos, que decidió hacerse la vasectomía y contó su experiencia. Su mensaje fue tan contundente que se volvió viral en las redes sociales. Se ganó el respeto y aplauso de muchas personas.

SU CARTA:

«Me hice la VASECTOMIA, y cuando llegue a casa me di cuenta de LA CAGADA que me mande!!!…… ya era tarde…… quieren el consejo de un boludo? ….,depílense los huevos antes porque sacarse la cinta adhesiva duele mucho!!!!.

Ahora en serio. ¿Que porque lo hice? Porque no quiero tener más hijos. Me preguntaron mucho, «y si más adelante te separas y te enganchas con otra mujer que si quiere? “….. «pues, no quiero tener más hijos».»Y porque no se hace Michele la ligadura?, otra vez » porque yo no quiero tener más hijos». Y no tenes miedo que no funcione como antes?….

Tengo una familia hermosa con 2 hijos divinos y quiero darles el futuro que se merecensolo a ellos teniendo en cuenta factores como la economía, el poder estar para ellos, el tiempo y toda las responsabilidades que conlleva me llevo a tomar esta decisión.

El cuidado de la concepción es responsabilidad de ambos miembros, pero curiosamente, excepto los preservativos, los métodos anticonceptivos son responsabilidad exclusiva de la mujer,los parches, las píldoras, las toman ellas y son sus organismos los que tienen que lidiar con el trastorno hormonal (súmale a los naturales por la menstruacion), el DIU es invasivo, la medicina muestra en esto como el enfoque siempre es en ellas, es su responsabilidad. Si bien la ligadura de trompas tiene el mismo efecto, su intervención es más invasiva. Y además son ellas las que tiene que estar 9 meses gestando, llegado el caso de continuar con el embarazo.

Por todo esto, pero principalmente porque, «no quiero tener más hijos», es que me hice la vasectomia , agradezco a la ciencia que nos de esta posibilidad, y recomiendo a todo aquel que está en la misma situación que yo a hacerlo.

Si lo haces no sos menos hombre,no te cambia la sensación, no te produce cambios hormonales, no disminuye tu potencia (por lo que indague al contrario) el relajarte por esa preocupación mejora los encuentros sexuales. Desmentir esto, es parte de este cambio que todo hombre debería hacer, para colaborar con el inevitable y necesario camino hacia la igualdad.

Ya les iré contando cómo evoluciona, por ahora estoy con una leve molestia por los dos puntos. Y cualquier duda y consulta estoy más que feliz de responderles. Quiero darle las gracias a todos los que se preocuparon por mi y en especial a mi hermano Cristian por acompañarme en la internación y traslado». (Nota: El Diario Nuevo Dia)