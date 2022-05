SATSAID reclama en Canal 2 por la reincorporación de trabajador despedido

Regionales-, Viernes, 27 de mayo de 2022 // Esta iniciativa sindical tiene el respaldo de la CGT y el lunes estará en la ciudad, Jorge Álvarez, secretario general del SATSAID. Desde la empresa se niegan en retrotraer el despido.

SATSAID reclama en las puertas de Canal 2 y piden la reincorporación del trabajador despedido

La nueva conducción del SATSAID se ha puesto al frente de un reclamo laboral, luego que Canal 2, despidiera sin causa, a unos de sus trabajadores.

Luego de conocerse la posición de la empresa, un grupo identificado con el gremio de los trabajadores de la televisión, se apostaron en la puerta de Canal 2, para visibilizar el reclamo que busca la reincorporación de Cristina Erazo.

«A un compañero se lo echó, con carpeta médica, cuando fue a trabajar y quiso ingresar se lo notificó con escribano que estaba despedido, pero sin causa» comentó Elsa Zárate, congresal del SATSAID.

El móvil de FM Vanguardia, desde el lugar pudo constatar la solidaridad de los compañeros y de la presencia de vecinos quienes se mostraban molestos por el precio de las tarifas de esta empresa.

«Muchos vecinos nos dicen que, lo que están cobrando es exagerado, es una lástima que esto sea un monopolio y no para un pueblo que necesita que se bajen las tarifas» dijo Zárate.

Según se conoció, Cristian Erazo, este trabajador despedido, tiene 4 niños, y al levantar su carpeta médica, volvió a su trabajo, pero la empresa decidió despedirlo y por ello, se decidió realizar este reclamo que contará con la presencia de Jorge Álvarez en la ciudad, este próximo lunes.

Tal respecto Zárate, sostuvo que la CGT ha dado el respaldo pero que la empresa está cerrada en su posición y recordó que antes de las elecciones, despidieron a 3 compañeros más.

«Estamos pacíficamente, no estamos obstruyendo nada, es nuestros derechos como trabajadores y gremialistas, no te pueden mandar a un policía por ocupar una vereda, la gente debe saber que hay mucha discriminación hacia los trabajadores, si no haces lo que ellos dicen, te echan, y si estás con capeta médica, también, no sé qué derechos tenés, justificó Zárate. (Nota: La Vanguardia Noticias)