Se dictó la conciliación obligatoria y no habrá desabastecimiento por el Paro de Camioneros

Regionales-, La cartera laboral nacional notificó ayer por la tarde a las partes, sobre la implementación de la medida. En Caleta Olivia hubo largas filas en estaciones de servicio por temor al desabastecimiento ante la huelga que prometió Camioneros por 48 horas.

Largas colas comenzaron a gestarse en las estaciones de servicios de Caleta Olivia en horas del mediodía de este lunes. El aumento del precio del combustible que aún, para ese momento, no se había reflejado en una de las empresas petroleras que abastece a la ciudad, motivó la movilización hacia la misma para llenar los tanques de los automóviles. Igualmente, el paro de Camioneros en la distribución de combustible en Chubut y Santa Cruz influyó en el miedo de la población que se aglomeró en largas hileras en los surtidores.

El sindicato de Camioneros empezó con un paro por 48 horas desde las 6 de la mañana del lunes 14 de marzo. El mismo apunta a la distribución de combustibles y la provisión de caños para los pozos petroleros de las provincias de Chubut y Santa Cruz. En horas de la mañana de ese mismo lunes -aseguraron desde el gremio- se llevaban a cabo negociaciones con las operadoras petroleras que empujaron a que el reclamo entre en vigencia.

El paro que abarca tanto a Chubut como a Santa Cruz, es en rechazo a la decisión de las empresas del sector petrolero de no contar con ese servicio de transporte.

Decisiones arbitrarias

Jorge Taboada, secretario general del sindicato de Camioneros de Chubut, justificó la medida de fuerza en la decisión del sector petrolero de “no convocar” al gremio, y advirtió que “deben entender que somos esenciales, también para la matriz productiva”. En ese sentido, cuestionó las “decisiones arbitrarias de las operadoras a la hora de adjudicar trabajo en la parte logística, porque históricamente esos trabajos son para nuestro sector. El transporte es del sector Camioneros”, apuntó.

Además, agregó que desde el gremio “tenemos que exigir más fuentes laborales. Cuando baja el precio del petróleo nos obligan a echar gente, y ahora debemos exigir que suban más equipos”, subrayó.

En la misma línea, el dirigente observó que “con YPF no tendríamos que tener conflictos, y los tenemos. No se entiende, porque hace 24 años que hacemos esto, y no es posible que desconozcan nuestro convenio”.

Asimismo, y en cuanto al desarrollo de la medida de fuerza, Taboada recalcó que se lleva a cabo con total normalidad y no descartó que en caso de no obtener respuestas, el conflicto pueda extenderse un día más y llegar a “nacionalizarse”.

Por otro lado, Taboada remarcó que pretenden que se respete el Convenio del sector 40/89 y adelantó que está prevista una reunión de todos los sindicatos que brindan servicios en los yacimientos en Buenos Aires para el próximo 22 de marzo.

Paro en conjunto

Sergio Sarmiento, secretario general de Camioneros de Santa Cruz, confirmó a La Opinión Zona Norte que los yacimientos y estaciones de servicios de esa provincia también están afectadas.

“El paro se hace en conjunto entre Chubut y Santa Cruz”, marcó en su entrevista concedida a este medio.

“El motivo central es que las operadoras que trabajan en el Golfo San Jorge y en el sur de la provincia de Santa Cruz, contratos que son logísticas netamente de Camioneros, los están empezando a realizar con otros gremios”, indicó Sarmiento, asegurando que “son trabajos de Camioneros y sabemos que hay gente de contrataciones que se dedica a eso. La realidad es que no sabemos cuáles son los motivos de las operadoras, o son muy nabos o son muy vivos”, dijo.

Desabastecimiento

Históricamente, la sociedad caletense se congrega en las estaciones de servicios ante el miedo de quedarse sin combustible, debido al paro, y ante la necesidad de alivianar los bolsillos, en torno al nuevo aumento.

Este segundo punto reunió a los vecinos en los surtidores de la estación lindante a El Gorosito. La empresa de capitales extranjeros, durante el día lunes, no aumentó el precio de sus combustibles, por lo cual se tornó la opción más viable para los vecinos con el fin de llenar los tanques de los automóviles al precio del domingo.

Mientras tanto, la estación de servicios de bandera nacional también observó largas filas. Los pobladores caletenses, a pesar del aumento de precios, buscaron completar los depósitos de gasolina de los vehículos, ante el temor de un desabastecimiento.

Al cierre de esta edición, el sitio ADNSur, confirmó que el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la Conciliación Obligatoria al Sindicato de Camioneros de Chubut y Santa Cruz, con el objetivo de normalizar el expendio de combustible y la actividad petrolera.

Asimismo, se ratificó que del lado chubutense se acató la herramienta de diálogo por lo que se abrió una mesa de diálogo con las operadoras y los trabajadores. por lo que se espera que en los próximos 15 días hábiles las partes lleguen a un acuerdo y alejar de esa manera una nueva interrupción en el abastecimiento de combustibles en la región. (Nota: La opinión austral //Foto:La Vanguardia Noticias)