Se juega el torneo de tenis de mesa “Día de la Bandera”

Las Heras-, Durante los días sábado 19 y domingo 20 de Junio se disputará la 2da. Fecha del Grand Prix 2021 del Tenis de Mesa local con la realización del Torneo denominado “DIA DE LA BANDERA” , bajo la organización de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa en las categorías 1era. y 2da. en la modalidad singles. El protocolo establecido se adapta a las exigencias del Decreto Provincial y a la situación epidemiológica en nuestra ciudad La continuidad del Grand Prix de Tenis de Mesa 2021 que se iniciò el pasado 24 de Abril con la realización del Torneo “Otoño 2021”, tendrá su 2da. fecha durante los días sábado 19 y domingo 20 de Junio en las instalaciones del Complejo Municipal 11 de Julio, con la organización de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa a cargo del Instructor José Luis Fernández..

El evento denominado “DIA DE LA BANDERA” en alusión a la fecha patriótica que se recuerda el 20 de Junio en conmemoración a la creación de nuestra enseña patria, se jugará en las dos categorías (1era. y 2da.) de acuerdo a un protocolo especialmente adaptado a las exigencias del decreto provincial que regula la realización de eventos deportivos según el número de practicantes.

Los interesados en participar pueden registrar su inscripción al contacto 2804-575436 y el cierre de las mismas será el jueves 17 a las 20 horas , a los fines de permitir el armado de los partidos por turnos y la modalidad del torneo, según el número de inscriptos y para cumplir con el protocolo..

Se entregarán premios del 1º al 6º Puesto en ambas categorías y puntaje para el Grand Prix 2021 cuyas posiciones disputada la fecha inicial son las siguientes:

CATEGORIA 1º

1º – Julio Durán (LAS HERAS) 50 puntos 2º – Elías Aguayo (CALETA OLIVIA) 30 puntos 3º – Roberto Juárez (CALETA OLIVIA) 20 puntos 4º – Fernando Gonzalo (LOS ANTIGUOS) 18 puntos 5º – Guillermo Aparicio (CALETA OLIVIA) 15 puntos 6º – Carlos Córdoba (LAS HERAS) 12 puntos 7º – Ariel Paillahuala (CALETA OLIVIA) 10 puntos 8º – Javier Rosales (LAS HERAS) 8 puntos 9º – Juan Manuel Cruz (CALETA OLIVIA) 6 puntos 10º – Nahuel Miranda (LAS HERAS) 4 puntos

CATEGORIA 2º

1º – René Maldonado (CALETA OLIVIA) 50 puntos 2º – José Muñoz (CALETA OLIVIA) 30 puntos 3º – Darío Verzini (CALETA OLIVIA) 20 puntos 4º – Walter Gallardo (CALETA OLIVIA) 18 puntos 5º – Nito Hernández (LAS HERAS) 15 puntos 6º – Cristian Monteverde (LAS HERAS) 12 puntos 7º – Ciro Rosales (LAS HERAS) 10 puntos 8º – Federico Monteverde (LAS HERAS) 8 puntos 9º – Caetano Rosales (LAS HERAS) 6 puntos 10º – Maximiliano Monteverde (LAS HERAS) 4 puntos.

LAS CONSIDERACIONES PRINCIPALES DEL PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO SON LAS QUE A CONTINUACIÒN SE DETALLAN:

*El Torneo se jugará en dos categorías en la modalidad Singles (1era y 2da.) durante los días sábado 19 y domingo 20 de Junio de 2021.

*Podrán participar jugadores libres a partir de los 12 años y la inscripción se realizará vía WhatsApp con un costo de $ 200.-

*Una vez cerradas las inscripciones se dará a conocer la programación y la modalidad del Torneo , al igual que los horarios de los partidos de cada jugador vìa WhatsApp.

* El Torneo se jugarà por grupos de 10 jugadores y por turnos , dependiendo la cantidad de grupos y de jugadores en cada grupo de la cantidad de inscriptos en cada categoría.

*Los partidos se programarán y se darán a conocer en forma virtual (vía WhatsApp). Los jugadores deberán concurrir al lugar donde se jugará el torneo 15 minutos antes de la hora programada de su partido y se deberán retirar en el lapso de 15 minutos después de su participación ese día .

* No se permitirá la presencia en el lugar de realización del torneo de un número que exceda las 10 (diez) personas activas en las mesas ni de personas que no estén participando en el mismo ni de jugadores que no tengan algún partido programado en ese horario .

*Se jugará en 4 mesas en forma simultánea en las instalaciones del Complejo Municipal “11 de Julio ” con la distancia recomendable y correspondiente , siempre ajustándose el número de participantes al decreto provincial en vigencia.

*Los jugadores deberán colocarse el barbijo o tapaboca cuando no estèn participando en los partidos y deberán respetar la distancia social recomendable . Cada jugador deberá llevar su propia paleta . Igualmente se dispondrà (en el lugar y en cada mesa) de alcohol en gel a disposición de los participantes .

*La premiación del Torneo que prevé la entrega de premios hasta el 6to. Puesto se realizarà en dos turnos. Primero la Categorìa 2da. y luego (una vez que se retiren los de la Categorìa 2da.) se premiarà a los 6 mejores de la categoría 1era., a los fines de no violar las disposiciones del Decreto Provincial.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS DE MESA YA ESTA EN ACTIVIDAD EN EL COMPLEJO MUNICIPAL 11 DE JULIO

*En las instalaciones del Complejo Municipal 11 de Julio, días pasados y en base al protocolo que deben cumplir las actividades deportivas en espacios cerrados, comenzó la actividad de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa a cargo del Instructor Josè Luis Fernàndez *

En cumplimiento de los protocolos y las restricciones que impone la situación sanitaria actual en la provincia y en la localidad, las actividades de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa se desarrollan los Lunes , miércoles y viernes de 17 a 19 Horas en el Complejo Municipal 11 de Julio, sector de la Confitería.

Las clases están a cargo del Instructor José Luis “bruja” Fernàndez y las mismas están dirigidas a niños de ambos sexos hasta 12 años de 17 a 18 Horas y de 13 a 15 años de 18 a 19 Horas.

Los interesados en sumarse al semillero de esta actividad deportiva pueden dirigirse en los días y horarios de las clases, al Complejo Municipal 11 de Julio o contactarse a través del nro. 2804-575436 .

La inscripción es libre y gratuita .

El Tenis de Mesa en Las Heras es un gran acierto del gobierno municipal actual ya que a partir de la adquisición de seis mesas profesionales en 2019 y la realización de torneos locales y zonales con bastante continuidad al margen de las restricciones que impuso la pandemia, esta actividad deportiva ha ido creciendo y con la creación de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa y la disposición de un Instructor para la enseñanza , los objetivos apuntan a fomentar este deporte en niños y jóvenes , en tanto y en cuanto la situación sanitaria local asì lo permita. (Solo: Solo deporte Las Heras)