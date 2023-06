Se lo regalaron al celular el martes y se lo robaron en el gimnasio

Las Heras-, Una madre posteo una denuncia del robo del celular de su hijo mientras realizaba actividad física.

Roxana público que “Este es celular que anoche se llevaron del gimnasio Güemes es de mi hijo. Estaba entrenando y se lo sacaron, no sé si es broma pero quiero pensar que no. Lo que da pena es que son chicos de la misma edad de mi hijo 12 o 13 años y donde el profesor manifestó que no había gente ajena al entrenamiento.

“Hice la denuncia como corresponde pero aún no aparece, alguien se tuvo que haber llevado, no puede ser que pasen estas cosas así que por favor donde llegue esta publicación y el que sepa algo y lo ve que me lo devuelva se lo regale a mi hijo el martes para su cumpleaños!!